Pirelli Monako'da farklı stratejiler bekliyor

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Geçtiğimiz senelerde ilk 10'a kalan pilotlar, Q2'de sorun yaşamamak için genelde yumuşak lastikleri kullanmış oluyorlardı ve bu yüzden yarışa yumuşak lastiklerle başlamak zorunda kalıyordu.

Ancak bu sene bu kural kaldırıldı ve pilotlar yarışa istedikleri lastiklerle başlayabiliyorlar. Bugünkü yarışta ön gruptan başlayacak isimlerden orta lastikleri kullananların olması bekleniyor.

Mario Isola, "Monako'nun tek pit stoplu olduğunu biliyoruz. Ancak Q2'de kullanılan lastikle başlama zorunluğu olmayınca, bu sefer yarışta farklı yaklaşımlar görebiliriz. Bazıları yumuşak, bazıları orta lastiklerle başlayabilir."

"Barselona'da yumuşak ve orta lastikler arasındaki fark oldukça büyük olduğu için, çoğu yumuşak lastikle başlama kararı aldı çünkü pozisyonlarını korumak istediler. Delta süresi daha büyüktü ancak aşınma seviyesindeki fark çok büyük değildi."

"Bu yüzden yumuşak lastikleri pozisyonlarını korumak için kullandılar. Burada yumuşak ve orta lastikler arasındaki fark daha düşük, Monte Carlo'daki aşınma seviyesi açıkçası daha düşük, bu yüzden orta ve yumuşak lastiklerle başlayan araçlar görebiliriz."

"Burada, Barselona'ya göre değişkenler farklı. Bunlardan ilki delta (lastikler arasındaki fark) farklı. İkincisi burada geçiş yapmak gerçekten çok zor. Barselona'da bazı yerlerde geçiş yapabiliyordunuz. Burada ise geçiş yapmak sıkıntılı."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: ACM / Julien Perez Alonso

"Yani yarışın başında pozisyonunuzu korumak istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Geçmişte pozisyon değişikliklerinin çoğunun pist üstünde değil, pit stoplarda olduğunu gördük." dedi.

Sebastian Vettel, Lance Stroll, Kevin Magnussen ve Mick Schumacher dışında 16 pilotun yeni set orta lastiği bulunuyor.

İlk 10 içerisinde ise hiçbir pilotun yeni set yumuşak lastiği yok ancak Magnussen, Schumacher, Stroll, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas, Guanyu Zhou, Alex Albon ve Nicholas Latifi'nin yeni yumuşak lastikleri bulunuyor.

Genelde startta pozisyon kazanmak isteyen pilotlar yarışa yumuşak lastiklerle başlıyorlar.

Ancak Monako'da ilk viraja kadar kısa bir düzlük bulunuyor ve pistin dar olması nedeniyle geçiş şansı pek bulunmuyor. Bu yüzden lastiklerin geçiş fırsatlarında pek etkili olması beklenmiyor.

Isola, "Bu oldukça olağan bir soru. Ancak kavrama aşaması her durumda çok kısadır. Arada bir fark olduğu açık ama aradaki fark çok büyük olmamalı çünkü özellikle burada, daha önce söylediğim gibi delta tur süresi oldukça yakın."

"Yani yol tutuşundaki fark çok büyük değil. Başlama süreci açısından, çok büyük bir fark yok." dedi.

İlk turda güvenlik aracı girerse, erken pit stop yapıp sert lastiklere geçen pilotlar olduğunu da görebiliriz. Bu isimler o lastikle yarışı tamamlamaya çalışabilirler.