Pirelli, Monako ve İspanya'ya götüreceği lastikleri açıkladı
Pirelli, sezonun sonraki yarışlarına götüreceği lastik hamurlarını resmen açıkladı.
2023 sezonunun en yoğun dönemi yakında başlayacak ve hemen hemen her hafta bir Grand Prix düzenlenecek.
Pirelli, Bakü, Miami ve Emilia Romagna GP'ye götüreceği lastikleri çoktan açıklamıştı. Şimdi ise Monako ve İspanya tercihleri belli oldu.
Pirelli, Monako'ya elindeki en yumuşak hamurlar olan C3, C4 ve C5 lastikleri götürme kararı aldı.
İspanya Grand Prix'sinde ise C1, C2 ve C3 lastikler kullanılacak.
Lastik hamurları:
|Grand Prix / Sıralamalar
|C0
|C1
|C2
|C3
|C4
|C5
|Bahreyn
|-
|SERT
|ORTA
|YUMUŞAK
|-
|-
|Suudi Arabistan
|-
|-
|SERT
|ORTA
|YUMUŞAK
|-
|Avustralya
|-
|-
|SERT
|ORTA
|YUMUŞAK
|-
|Azerbaycan
|-
|-
|-
|SERT
|ORTA
|YUMUŞAK
|Miami
|-
|-
|SERT
|ORTA
|YUMUŞAK
|-
|Emilia-Romagna
|-
|-
|-
|SERT
|ORTA
|YUMUŞAK
|Monako
|-
|-
|-
|SERT
|ORTA
|YUMUŞAK
|İspanya
|-
|SERT
|ORTA
|YUMUŞAK
|-
|-
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