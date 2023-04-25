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Pirelli, Monako ve İspanya'ya götüreceği lastikleri açıkladı

Pirelli, sezonun sonraki yarışlarına götüreceği lastik hamurlarını resmen açıkladı.

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Pirelli, Monako ve İspanya'ya götüreceği lastikleri açıkladı

2023 sezonunun en yoğun dönemi yakında başlayacak ve hemen hemen her hafta bir Grand Prix düzenlenecek.

Pirelli, Bakü, Miami ve Emilia Romagna GP'ye götüreceği lastikleri çoktan açıklamıştı. Şimdi ise Monako ve İspanya tercihleri belli oldu.

Pirelli, Monako'ya elindeki en yumuşak hamurlar olan C3, C4 ve C5 lastikleri götürme kararı aldı.

İspanya Grand Prix'sinde ise C1, C2 ve C3 lastikler kullanılacak.

Lastik hamurları:

Grand Prix / Sıralamalar C0 C1 C2 C3 C4 C5
Bahreyn - SERT ORTA YUMUŞAK - -
Suudi Arabistan -  - SERT ORTA YUMUŞAK  -
Avustralya -  - SERT ORTA YUMUŞAK  -
Azerbaycan -  -  - SERT ORTA YUMUŞAK
Miami -  - SERT ORTA YUMUŞAK  -
Emilia-Romagna -  -  - SERT ORTA YUMUŞAK
Monako -  -  - SERT ORTA YUMUŞAK
İspanya - SERT ORTA YUMUŞAK - -
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