Pirelli, Monako GP'ye götüreceği lastikleri açıkladı

Formula 1'de 2020 sezonunun ilk yarışı olan Avustralya GP iptal edilirken, Bahreyn, Vietnam ve Çin yarışları ertelendi.

Buna rağmen Hollanda, İspanya ve Monako'nun yapılıp yapılmayacağıyla ilgili belirsizlik sürüyor.

Pirelli buna karşılık Monako'ya götüreceği lastikleri bugün itibariyle açıkladı. Yapılan açıklamada Monte Carlo'daki yarışa C3, C4 ve C5 lastiklerin götüreceği duyuruldu.

Böylelikle hem Monako hem de Kanada GP'de en yumuşak lastikler kullanılacak.

2020 Pirelli lastik tercihleri: