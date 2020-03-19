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Formula 1 / Son dakika

Pirelli, Monako GP'ye götüreceği lastikleri açıkladı

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Pirelli, Monako GP'ye götüreceği lastikleri açıkladı
Ekleyen:
, Editör
19 Mar 2020 13:10

Pirelli, Coronavirüs'le ilgili mevcut duruma rağmen Monaco GP'ye götüreceği lastikleri açıkladı.

Formula 1'de 2020 sezonunun ilk yarışı olan Avustralya GP iptal edilirken, Bahreyn, Vietnam ve Çin yarışları ertelendi.

Buna rağmen Hollanda, İspanya ve Monako'nun yapılıp yapılmayacağıyla ilgili belirsizlik sürüyor.

Pirelli buna karşılık Monako'ya götüreceği lastikleri bugün itibariyle açıkladı. Yapılan açıklamada Monte Carlo'daki yarışa C3, C4 ve C5 lastiklerin götüreceği duyuruldu.

Böylelikle hem Monako hem de Kanada GP'de en yumuşak lastikler kullanılacak.

2020 Pirelli lastik tercihleri:

Grand Prix C1 C2 C3 C4 C5
Australia Avustralya    
Bahrain Bahreyn    
 Vietnam    
China Çin    
Netherlands Hollanda    
Spain İspanya    
Monaco Monako    
 Azerbaycan    
Canada Kanada    
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Editör Kemal Şengül

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