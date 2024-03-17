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Formula 1

Pirelli, Miami'ye kadar götüreceği lastikleri açıkladı

Pirelli, Japonya, Çin ve Miami'de kullanılacak lastik hamurlarını açıkladı

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Pirelli lastikleri

Pirelli lastikleri

Pirelli Graphics

Suzuka'daki pist takvimdeki en zorlu yarışlarından birisi olarak  kabul ediliyor ve bundan ötürü yarış için en sert hamurlar seçilmiş durumda.

Yarışta tıpkı Bahreyn gibi C1, C2 ve C3 lastikler  kullanılacak.

Birkaç yıldır takvim  dışında kalan Çin ve Miami'de ise C2, C3 ve C4 lastikler kullanılacak.

Bu, ilk altı yarışta en çok C2, C3 ve C4 lastiklerin kullanılacağı anlamına gelirken, diğer yarışlara götürülecek  lastiklerin ilerleyen haftalarda belli olması bekleniyor.

2024 lastik hamurları:

Grand Prix C1 C2 C3 C4 C5
Bahreyn Sert Orta Yumuşak - -
Suudi Arabistan  - Sert Orta Yumuşak  -
Avustralya  - - Sert Orta Yumuşak
Japonya Sert Orta Yumuşak    
Çin   Sert Orta Yumuşak  
Miami   Sert Orta Yumuşak  

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