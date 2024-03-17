Pirelli, Miami'ye kadar götüreceği lastikleri açıkladı
Pirelli, Japonya, Çin ve Miami'de kullanılacak lastik hamurlarını açıkladı
Pirelli lastikleri
Pirelli Graphics
Suzuka'daki pist takvimdeki en zorlu yarışlarından birisi olarak kabul ediliyor ve bundan ötürü yarış için en sert hamurlar seçilmiş durumda.
Yarışta tıpkı Bahreyn gibi C1, C2 ve C3 lastikler kullanılacak.
Birkaç yıldır takvim dışında kalan Çin ve Miami'de ise C2, C3 ve C4 lastikler kullanılacak.
Bu, ilk altı yarışta en çok C2, C3 ve C4 lastiklerin kullanılacağı anlamına gelirken, diğer yarışlara götürülecek lastiklerin ilerleyen haftalarda belli olması bekleniyor.
2024 lastik hamurları:
|Grand Prix
|C1
|C2
|C3
|C4
|C5
|Bahreyn
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|-
|Suudi Arabistan
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|Avustralya
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Japonya
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Çin
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Miami
|Sert
|Orta
|Yumuşak
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