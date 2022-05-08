Pirelli, Miami'de çift pit stop bekliyor

Haberi dinle

Miami Grand Prix'si için en iyi stratejinin hangisi olacağını belirtmek kolay değil çünkü Cuma günü takımlar neredeyse hiç uzun sürüş yapamadılar ve Miami yeni bir pist olduğu için elde hiç veri yok.

Pirelli, yarışın büyük olasılıkla çift pit stop etrafında döneceğine inanıyor ancak her şey Pazar günkü lastik aşınmasına bağlı olacak.

Mario Isola, strateji seçimindeki faktörlerden birisinin güvenlik aracı olacağını söyledi.

Isola şöyle dedi: "Lastiklere entegre ettiğimiz yol tutuş kazanma konseptinin ön plana çıktığı, oldukça yakın bir sıralama turlarıydı."

"Bu konseptte bir dizi tur atıyorsunuz ve lastikleri soğuttuktan sonra performans kaybı olmadan tüm tutuşu geri kazanmış oluyorsunuz. Bu da size kayıp olmadan tekrar zorlama şansı veriyor."

"Bu, özellikle Ferrari'nin sıralama stratejisinde çok belirgindi. Leclerc Q1'de aynı lastik setiyle üç tur tamamladı, Sainz dört tur attı. Daha sonra Q2'de her ikisi de üç tur atarken, Q3'te iki deneme yaptılar. Bunu da tüm yıl boyunca gördüğümüz en yüksek pist sıcaklıklarından birisinde yaptılar."

"Yarışa gelirsek, strateji seçmek kolay değil. Fakat en hızlı strateji, üç lastik hamurunun da potansiyel olarak büyük rol oynayacağı, çift pit stop gibi görünüyor."

Pirelli tyres Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images