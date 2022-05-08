Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / 2022 Miami GP öncesi: Yarış gridi Sonraki / Gilles Villeneuve hakkında daha önce hiç duymadığınız bir hikaye
Formula 1 / Miami GP Haberler

Pirelli, Miami'de çift pit stop bekliyor

Pirelli'den Mario Isola, yaptıkları analizler doğrultusunda bu hafta sonu çift pit stop beklediklerini söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Pirelli, Miami'de çift pit stop bekliyor
Haberi dinle

Miami Grand Prix'si için en iyi stratejinin hangisi olacağını belirtmek kolay değil çünkü Cuma günü takımlar neredeyse hiç uzun sürüş yapamadılar ve Miami yeni bir pist olduğu için elde hiç veri yok.

Pirelli, yarışın büyük olasılıkla çift pit stop etrafında döneceğine inanıyor ancak her şey Pazar günkü lastik aşınmasına bağlı olacak.

Mario Isola, strateji seçimindeki faktörlerden birisinin güvenlik aracı olacağını söyledi.

Isola şöyle dedi: "Lastiklere entegre ettiğimiz yol tutuş kazanma konseptinin ön plana çıktığı, oldukça yakın bir sıralama turlarıydı."

"Bu konseptte bir dizi tur atıyorsunuz ve lastikleri soğuttuktan sonra performans kaybı olmadan tüm tutuşu geri kazanmış oluyorsunuz. Bu da size kayıp olmadan tekrar zorlama şansı veriyor."

"Bu, özellikle Ferrari'nin sıralama stratejisinde çok belirgindi. Leclerc Q1'de aynı lastik setiyle üç tur tamamladı, Sainz dört tur attı. Daha sonra Q2'de her ikisi de üç tur atarken, Q3'te iki deneme yaptılar. Bunu da tüm yıl boyunca gördüğümüz en yüksek pist sıcaklıklarından birisinde yaptılar."

"Yarışa gelirsek, strateji seçmek kolay değil. Fakat en hızlı strateji, üç lastik hamurunun da potansiyel olarak büyük rol oynayacağı, çift pit stop gibi görünüyor."

Pirelli tyres

Pirelli tyres

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
2022 Miami GP öncesi: Yarış gridi
Önceki haber

2022 Miami GP öncesi: Yarış gridi
Sonraki haber

Gilles Villeneuve hakkında daha önce hiç duymadığınız bir hikaye

Gilles Villeneuve hakkında daha önce hiç duymadığınız bir hikaye
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Perez: "Motor sorunu yaşamasaydım, Miami GP'yi kazanabilirdim" Miami GP
Formula 1

Perez: "Motor sorunu yaşamasaydım, Miami GP'yi kazanabilirdim"

Sainz: "Güvenlik aracı arkasında pite girmek pek doğru olmazdı" Miami GP
Formula 1

Sainz: "Güvenlik aracı arkasında pite girmek pek doğru olmazdı"

Leclerc: "Orta lastiği yeterince iyi çalıştıramadık" Miami GP
Formula 1

Leclerc: "Orta lastiği yeterince iyi çalıştıramadık"

Son Haberler

Perez: "Motor sorunu yaşamasaydım, Miami GP'yi kazanabilirdim"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Motor sorunu yaşamasaydım, Miami GP'yi kazanabilirdim"

Sainz: "Güvenlik aracı arkasında pite girmek pek doğru olmazdı"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Güvenlik aracı arkasında pite girmek pek doğru olmazdı"

Leclerc: "Orta lastiği yeterince iyi çalıştıramadık"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Orta lastiği yeterince iyi çalıştıramadık"

Verstappen: "Zafer harika ama temiz hafta sonlarına ihtiyacımız var"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Zafer harika ama temiz hafta sonlarına ihtiyacımız var"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.