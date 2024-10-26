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Formula 1 Meksika GP

Pirelli, Meksika'daki lastik testi sonuçlarından memnun

Pirelli Şef Mühendisi Simone Berra, Meksika GP’sinin ikinci antrenmanında gerçekleştirilen 2025 lastik testinden olumlu sonuçlar aldıklarını belirtti.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Meksika Grand Prix'sinin ikinci serbest antrenmanında, 2025 sezonunda kullanılacak Pirelli lastiklerinin ilk testi gerçekleştirdi.

90 dakika boyunca süren bu testte takımlar ve pilotlar, Pirelli'nin yeni lastik prototiplerini deneme fırsatı buldular.

İlk antrenman seansına katılan pilotlar bu testte tüm süre boyunca yer almak zorundayken, bazı çaylak pilotların araçta olması nedeniyle ilk seansa katılmayanlar, veri toplamak için ekstra 30 dakikaya sahip oldular.

Testin ardından Pirelli tarafı, beklenenin dışında büyük bir sürprizle karşılaşmadıklarını belirtti. Ancak George Russell'ın kazası gibi faktörler bazı verilerin toplanmasını zorlaştırdı.

Yine de testten elde edilen veriler, pist performansında güncel duruma göre kayda değer bir iyileşme olduğunu gösterdi.

Pirelli Şef Mühendisi Simone Berra, "Meksika'da beklentilerimizin haricinde büyük bir sürpriz olmadı. İlk seansta neredeyse lastik aşınması yaşanmadı. Bu durum, Meksika'daki geçmiş yarış hafta sonlarıyla kıyaslandığında olumlu bir işaret."

"Yeni bileşenlerin, mevcuta kıyasla mekanik olarak daha dayanıklı olduğunu ve ufalanma problemini azaltabileceğini söyleyebiliriz."

"C4 bileşenlerinde performans ve aşınma açısından umut verici gelişmeler gözlemledik. C5 bileşenleri içinse lastik aşınmasını kontrol altında tutan çözümler bulduk."

"Ayrıca C6 seçeneklerinden bir tanesi daha üstün görünüyor, 2025 serisinde C5 ile nasıl konumlandırılacağını değerlendirmemiz gerekecek,” şeklinde konuştu.

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