Pirelli, Meksika'da iki pit stop bekliyor

Pirelli'nin tahminlerine göre en hızlı pit stop çift pit stop olacak.

En hızlı strateji, yarışa orta lastikle başlanması 20-23. turlar arasında yeni bir orta lastik takılması ve yine 20-23 tur sonra sert lastiğe geçip bu lastiklerle finiş görülmesi olarak açıklandı.

Biraz daha yavaş olan strateji ise yumuşak lastikle yarışa başlayanlar için geçerli olacak.

Yarışa bu lastikle başlayanlar, 9-13. turlar arasında pite girip, orta lastiğe geçecek ve yaklaşık 22-26 tur atıp, sert lastikle finiş görecekler.

En yavaş strateji ise orta lastikle yarışa başlayıp, 26-30 tur sonra sert lastiğe geçerek finiş görmeye çalışmak olacak.

Pirelli patronu Mario Isola'ya göre çoğu isim çift pit stopa yönelecek.

Isola, “Hafta sonu boyunca şartlar zordu, serindi, araçlar kayıyordu ve gece yağmur yağıyordu. Sürücülerin çoğu Cumartesi günkü antrenmanlarda geçiş lastikleriyle çalıştılar."

"Sıralama turlarında pistin durumu ciddi şekilde değişti ve en iyi sonuçlar seansın sonunda geldi."

"Bu şartlar altında en iyi üç takımın daha uzun ve daha istikrarlı bir ilk bölüm atabilmek adına orta lastiklere yarışa başlama kararı şaşırtıcı değil."

"Zor şartlara ve geçen yıla göre daha sert lastikler seçimine rağmen, Max Verstappen pist rekorunu kırmayı başardı." dedi.