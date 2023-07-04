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Pirelli, Macaristan ve Belçika için lastik seçimlerini açıkladı

Pirelli, yaz arasından önceki son yarışlara götüreceği lastik hamurlarını açıkladı.

Ekleyen:
Tyre on the McLaren MCL60

Pirelli, Britanya da dahil olmak üzere ilk on yarışa götüreceği lastikleri açıklamıştı. Şimdi yaz arasından önceki son yarışlar için planlanan alstik tercihleri açıklandı.

Bu kapsamda Macaristan'a C3, C4 ve C5 olmak üzere en yumuşak hamurların götürüleceği duyuruldu.

Belçika'ya ise C2, C3 ve C4 hamurlar götürülecek.

Bu seçimlerin ardından sezonun en çok kullanılan lastikleri C3 ve C4 olmaya devam edecek.

Bu yıl kullanılan lastikler

Grand Prix C0 C1 C2 C3 C4 C5
Bahreyn - Sert Orta Yumuşak - -
Suudi Arabistan -  - Sert Orta Yumuşak  -
Avustralya -  - Sert Orta Yumuşak  -
Azerbaycan -  -  - Sert Orta Yumuşak
Miami -  - Sert Orta Yumuşak  -
Emilia-Romagna -  -  - Sert Orta Yumuşak
Monako -  -  - Sert Orta Yumuşak
İspanya - Sert Orta Yumuşak - -
Kanada -  -  - Sert Orta Yumuşak
Avusturya -  -  - Sert Orta Yumuşak
Büyük Britanya - Sert Orta Yumuşak - -
Macaristan -  -  - Sert Orta Yumuşak
Belçika -  - Sert Orta Yumuşak  -
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