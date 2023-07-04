Pirelli, Macaristan ve Belçika için lastik seçimlerini açıkladı
Pirelli, yaz arasından önceki son yarışlara götüreceği lastik hamurlarını açıkladı.
Pirelli, Britanya da dahil olmak üzere ilk on yarışa götüreceği lastikleri açıklamıştı. Şimdi yaz arasından önceki son yarışlar için planlanan alstik tercihleri açıklandı.
Bu kapsamda Macaristan'a C3, C4 ve C5 olmak üzere en yumuşak hamurların götürüleceği duyuruldu.
Belçika'ya ise C2, C3 ve C4 hamurlar götürülecek.
Bu seçimlerin ardından sezonun en çok kullanılan lastikleri C3 ve C4 olmaya devam edecek.
Bu yıl kullanılan lastikler
|Grand Prix
|C0
|C1
|C2
|C3
|C4
|C5
|Bahreyn
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|-
|Suudi Arabistan
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|Avustralya
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|Azerbaycan
|-
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Miami
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|Emilia-Romagna
|-
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Monako
|-
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|İspanya
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|-
|Kanada
|-
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Avusturya
|-
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Büyük Britanya
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|-
|Macaristan
|-
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Belçika
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
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