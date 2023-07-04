Pirelli, Macaristan ve Belçika için lastik seçimlerini açıkladı

Pirelli, Britanya da dahil olmak üzere ilk on yarışa götüreceği lastikleri açıklamıştı. Şimdi yaz arasından önceki son yarışlar için planlanan alstik tercihleri açıklandı.

Bu kapsamda Macaristan'a C3, C4 ve C5 olmak üzere en yumuşak hamurların götürüleceği duyuruldu.

Belçika'ya ise C2, C3 ve C4 hamurlar götürülecek.

Bu seçimlerin ardından sezonun en çok kullanılan lastikleri C3 ve C4 olmaya devam edecek.

Bu yıl kullanılan lastikler Grand Prix C0 C1 C2 C3 C4 C5 Bahreyn - Sert Orta Yumuşak - - Suudi Arabistan - - Sert Orta Yumuşak - Avustralya - - Sert Orta Yumuşak - Azerbaycan - - - Sert Orta Yumuşak Miami - - Sert Orta Yumuşak - Emilia-Romagna - - - Sert Orta Yumuşak Monako - - - Sert Orta Yumuşak İspanya - Sert Orta Yumuşak - - Kanada - - - Sert Orta Yumuşak Avusturya - - - Sert Orta Yumuşak Büyük Britanya - Sert Orta Yumuşak - - Macaristan - - - Sert Orta Yumuşak Belçika - - Sert Orta Yumuşak -