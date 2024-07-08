Pirelli Macaristan, Belçika ve Hollanda'ya götüreceği lastikleri açıkladı
Pirelli, Macaristan, Belçika ve Hollanda GP'ye götüreceği lastik hamurlarını açıkladı.
The Mercedes AMG pit crew change the tyres of Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Formula 1'de 2024 sezonu Macaristan'da gerçekleştirilecek yarışla devam edecek ve Pirelli, bugün itibariyle bu yarışa C3, C4 ve C5 hamurlarını götüreceğini açıkladı.
Belçika GP için C2, C3 ve C4 hamurları tercih edilirken, lastiklere çok fazla yük bindiren Zandvoort'ta C1, C2 ve C3 lastikler kullanılacak.
Bu yılki lastik tercihleri:
|Grand Prix / Lastikler
|C1
|C2
|C3
|C4
|C5
|Bahreyn
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|-
|Suudi Arabistan
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|Avustralya
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Japonya
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Çin
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Miami
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Emilia-Romagna
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Monako
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Kanada
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|İspanya
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Avusturya
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Büyük Britanya
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Macaristan
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Belçika
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Hollanda
|Sert
|Orta
|Yumuşak
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