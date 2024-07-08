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Formula 1 Britanya GP

Pirelli Macaristan, Belçika ve Hollanda'ya götüreceği lastikleri açıkladı

Pirelli, Macaristan, Belçika ve Hollanda GP'ye götüreceği lastik hamurlarını açıkladı.

Ezel Tan
The Mercedes AMG pit crew change the tyres of Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

The Mercedes AMG pit crew change the tyres of Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Formula 1'de 2024 sezonu Macaristan'da gerçekleştirilecek yarışla devam edecek ve Pirelli, bugün itibariyle bu yarışa C3, C4 ve C5 hamurlarını götüreceğini açıkladı.

Belçika GP için C2, C3 ve C4 hamurları tercih edilirken, lastiklere çok fazla yük bindiren Zandvoort'ta C1, C2 ve C3 lastikler kullanılacak.

Bu yılki lastik tercihleri:

Grand Prix / Lastikler C1 C2 C3 C4 C5
Bahreyn Sert Orta Yumuşak - -
Suudi Arabistan  - Sert Orta Yumuşak  -
Avustralya  - - Sert Orta Yumuşak
Japonya Sert Orta Yumuşak    
Çin   Sert Orta Yumuşak  
Miami   Sert Orta Yumuşak  
Emilia-Romagna     Sert Orta Yumuşak
Monako     Sert Orta Yumuşak
Kanada     Sert Orta Yumuşak
İspanya Sert Orta Yumuşak    
Avusturya     Sert Orta Yumuşak
Büyük Britanya Sert Orta Yumuşak    
Macaristan     Sert Orta Yumuşak
Belçika   Sert Orta Yumuşak  
Hollanda Sert Orta Yumuşak    

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