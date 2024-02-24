Pirelli: "Lojistik sebeplerle F1 lastiklerinin üretimini Türkiye'den çektik"

2011'de Formula 1'in tek lastik tedarikçisi olan Pirelli, o yıllarda Formula 1 lastiklerini İzmit'teki fabrikasında üretiyordu.

İzmir'deki fabrikada GT ve Formula 3 olmak üzere daha birçok yarış serisinin lastikleri üretilmeye devam ediyor ancak 2016'dan bu yana Formula 1 lastikleri Türkiye'de üretilmiyor.

Motorsport.com Türkiye Şef Editörü Kemal Şengül'le özel röportajında Isola, Türkiye'deki fabrikalarının kendileri için çok önemli olduğunu söylerken Formula 1 lastiklerinin üretiminin Romanya'ya alınması kararına da açıklık getirdi.

Isola, "Motor sporları lastiklerinin çoğunu İzmit'te üretiyoruz. Tüm GT lastikleri, Formula 3 lastikleri, ralli lastikleri. Yani büyük bir fabrika. Çok iyi olan bir ürün kalitemiz var, orada yeni ürünler geliştirmeye devam ediyoruz. Formula 1 için bir yedek fabrika çünkü Romanya'da bir şey olursa, Formula 1 lastiklerini İzmit'te sorunsuz bir şekilde üretebilirler. Bu yüzden Pirelli motor sporları için gerçekten önemli bir varlık."

"Türkiye'den Romanya'ya taşınmamızın nedeni - 2016 ve 2017 yılları arasındaydı - daha çok lojistik sebeplerdi. 2016 yılında Türkiye'de Formula 1 için lastik üretiyorduk. Ancak aynı zamanda 2017 için daha geniş lastikler geliştirmemiz gerekiyordu. Bu da aynı fabrikada biraz zor oldu çünkü aynı anda hem küçük hem de büyük lastiği üretmek için aynı üretim makinelerini kullanıyorsunuz. 2017 lastiğini geliştirirken Türkiye'de 2016 lastiklerinin üretimini aksatıyorduk, bu yüzden 2017 lastiklerini Romanya'da geliştirmeye karar verdik. Şimdi bunları Romanya'da üretiyoruz. Türkiye Formula 1'in yedek fabrikası oldu ama hâlâ Formula 3, Formula Regional, Formula 4, GT, ralli, touring [otomobilleri] için lastikleri orada üretiyoruz. Türkiye'de o kadar çok farklı türde motor sporları lastiğimiz var ki, bunların hepsini sayamam bile." dedi.