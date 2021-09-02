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Pirelli, lastiklerinin Zandvoort pistindeki oval virajlarla başa çıkabileceğini düşünüyor

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Pirelli, normalde planlandığı üzere Zandvoort pistinin oval virajları için özel bir lastik üretmese de mevcut lastiklerinin pistteki oval virajlarla başa çıkabileceğine inanıyor. 

Pirelli, lastiklerinin Zandvoort pistindeki oval virajlarla başa çıkabileceğini düşünüyor

2020 senesinde Hollanda Grand Prix'si takvime uzun aranın ardından yeniden koyulduğunda ve pistte yapılacak düzenlemeler onaylandığında, Pirelli sadece bu pistte ortaya çıkacak ve lastikleri zorlayacak yüklerle başa çıkabilmek için yeni bir lastik üretmeyi gözden geçirdi. 

Oval virajlar, geçmişte F1 lastikleri için sorun teşkil etmişlerdi. Bunların en bilineni ise 2005 Birleşik Devletler GP'de yaşanmıştı. Bazı araçların Michelin lastikleri, Indianapolis pistinin oval virajlarında patlamıştı ve Fransız markanın lastiklerini kullanan takımlar yarışa çıkmama kararı almıştı. 

Pirelli'nin F1 patronu Mario Isola ise 2020'den 2021'e kadar yapılan değişikler sayesinde daha sert lastiklere sahip olduklarını, dolayısıyla Zandvoort için özel, daha sağlam bir lastik yapmalarına gerek kalmadığını söyledi. 

Motorsport.com tarafından konu hakkında sorulduğunda Isola, şunları söyledi: "Burası için özel bir lastik üretmek, geçen sene fikirlerimizden biriydi ve yanlış hatırlamıyorsam, bu yeni lastiği Zadnvoort'tan önceki bir yarışın antrenman seansında test etmek istedik ancak sonrasında COVID-19'dan dolayı her şey durdu. Bu yüzden de bu planı yürütemedik." 

"2020'nin başında, Zandvoort takvime ilk eklendiğinde, bir başlangıç simülasyonu yaptık. Takımlar, ne olacağı konusunda emin değillerdi."

"O dönemde [pistte yapılan değişiklikler] daha tamamlanmamıştı, iki virajda ve pistin çoğunluğunda çalışıyorlardı." 

"Şimdi ise daha çok bilgiye ve daha iyi bir ürüne sahip olduğumuza inanıyorum. Bu iki nedenden dolayı da Zandvoort için özel bir lastiğe ihtiyacımız yok."

Zandvoort banking on the track

Zandvoort banking on the track

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Isola, her ne kadar lastiklerine güvendiğini belirtse de Zandvoort pistinin oval virajlarının farklı bir meydan okuma sunacağını da kabul ediyor. 

"Bu nedenden dolayı [Zandvoort pisti farklı bir meydan okuma sunacağından], lastiğe uygulanacak yükü daha iyi anlamak için takımlardan yenilenmiş simülasyon verilerini bekliyorduk. 

"Ya da lastiklerin bu pistte nasıl çalışacağını anlamak için [simülasyon verilerini bekliyorduk]. Özellikle de oval iki virajda nasıl çalışacaklarını anlamak için bekledik ve özellikle de son uzun oval virajda."

"Takımlara vereceğimiz reçeteyi [lastik ayarları] göreceksiniz, bunlar çılgınca olmayacaklar. Hem kamber açısı hem de minimum lastik basıncı açısından diğer yüksek aşındırma oranı olan pistlerle aynı olacaklar."

"Ayrıca bu senenin başında tanıtılan yeni üretim lastikler ve bu sene Silverstone'da ilk kez kullanılan lastikler, daha sağlamlar. Bu yüzden de kullandığımız yeni ürünlere göre, lastik ayarlarını adapte edebiliyoruz."

"Bunu simülasyonda görebildik, oval olan iki virajda lastiklere normal bir virajdan daha çok yük bineceği açık ama numaraları gördüğümüzde, aynı lastik aşındırma oranlarına sahip başka pistlerimiz de var."

"Yani örnek vermek gerekirse, Silverstone daha aşındırıcı, Spa da daha aşındırıcı. Oval olan iki virajımız var, bir buçuk diyelim çünkü bir tanesi çok ama çok kısa."

"Yani bu iki oval viraj takımlara vereceğimiz ayarları etkiliyor ancak bunu tamamen değiştirmiyor."

Isola, Pirelli'nin oval virajların lastikler üzerindeki etkisi konusunda oldukça emin oluğunu söylese de pistin yüzeyi konusunda yeteri kadar bilgileri olmadığını kabul etti. 

"Dürüst olmak gerekirse, pistin yüzeyi konusunda çok az verimiz var. COVID kısıtlamaları nedeniyle, yeni pistlerin yüzeyinin sertliğini ölçmek için mühendisler yollamamız zor oluyor."

"F1'le bir etkinlik için yolculuk yaptığımızda, bazı istisnalardan yararlanıyoruz ancak kendimiz yolculuk yaptığımızda, bu istisnalar olmuyor ve bu yüzden [piste mühendis yollayarak] veri alabilmek gerçekten zor."

Pirelli, Zandvoort'a elindeki en sert lastikler olan C1, C2 ve C3'ü getirdi. 

Zandvoort banking on the track

Zandvoort banking on the track

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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