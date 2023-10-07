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Formula 1 / Katar GP Haberler

Pirelli lastiklerindeki bozulma, mikroskop altında görülmüş

Pirelli, Formula 1'in Katar Grand Prix'sine gölge düşüren lastik ayrışma sorunlarının sadece mikroskobik incelemede ortaya çıktığını açıkladı.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Pirelli lastikleri

FIA, Losail pistindeki sprint günü öncesinde, yarışta lastik arızası riskiyle ilgili endişeler üzerine harekete geçti.

Pirelli'nin Cuma gecesi Katar'da yapılan sıralamaların ardından lastikler üzerinde gerçekleştirdiği seans sonrası analizler, uzun süre çalışmış lastiklerde üst bileşik ile karkas kordları arasında yanaktan ayrılma olduğunu ortaya çıkardı.

Hasarın, Losail pistinin 12/13/14 numaralı virajlarında yüksek G-yüklemesi altında araçların yüksek piramit bordürlere çarpmasıyla tetiklendiğinden şüpheleniliyor.

Cumartesi günü, pistin bu bölümünde pist limitleri revize edilirken, Pazar günkü grand prix için, sürücülerin herhangi bir lastik setini 20 turdan fazla kullanamayacağı üç pit stoplu bir yarış zorunlu hale getirilebilir.

Sorunun keşfedilmesiyle ilgili konuşan Isola, hasarın çok küçük olduğunu ve her çalışma gününden sonra yapılan standart analizin bir parçası olarak lastikler kesilmeden önce kimse tarafından fark edilmediğini söyledi.

"Lastiği keser ve size kesiti gösterirsem, herhangi bir hasar göremezsiniz. O kadar küçük ki, açıkçası hasarı mikroskopla bulabiliyoruz."

"Yani bu, 'çocuklar dikkat edin çünkü şu anda büyük bir sorunumuz var' dediğimiz bir sorun değil. Bu bir başlangıç, bu bir gösterge ama açıkçası bunu görmezden gelemeyiz. Bu yüzden analizlerimizden sonra bulduklarımızı [FIA'ya] bildirdim." dedi.

Qatar pyramid kerbs

Qatar pyramid kerbs

Fotoğraf: Alex Kalinauckas

Pirelli, sorunun bu yılki etkinlik için revize edilen piramit kaldırımların lastikleri hasara açık bir noktada etkili bir şekilde dövmesi nedeniyle tetiklendiğinden şüpheleniyor.

Isola sözlerine şöyle devam etti: "Sorun şu ki - size çok teknik olmayan ama muhtemelen daha net bir [açıklama] vermek gerekirse - tepesinde piramit olan bir çekiç alıp uzun bir süre boyunca saniyede 100 kez yanağa vurmanız gibi bir şey."

"Bileşik daha zayıf olan kısımdır. Tekstil malzemesinden yapılmış ve çok daha dayanıklı olan karkas akoruna sahipsiniz. Yani bu bir yorgunluk meselesi değil. Yorulma, yorulan bir yapıya sahip olduğunuzda [ve] akor da etkilendiğinde ortaya çıkar."

"Bu durumda, konstrüksiyonla ilgili bir sorunumuz yok. Sadece yanak üzerinde tekrarlanan bir darbe olması, bileşiğin direncini etkiliyor ve akorun olduğu yerde lokalize oluyor."

Sorun yalnızca 20 turdan fazla tur atmış lastiklerde ortaya çıktı, bu nedenle Isola 19 tur sürecek olan Cumartesi günkü sprint yarışında herhangi bir sorun yaşanmayacağından emin olduğunu söyledi.

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