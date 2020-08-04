Pirelli: "Lastiklerin patlamasına uzun sürüşler sebep oldu"

İtalyan şirket ayrıca 2020 araçlarının ürettiği yere basma gücünün çok yüksek olduğunu ve bunun da lastikler üzerinde Formula 1 tarihindeki "en büyük baskıyı" uyguladığını belirtti.

Lewis Hamilton, Valtteri Bottas ve Carlos Sainz, yarışın son turlarında lastik patlattılar ve Hamilton patlak lastikle yarışı kazandı.

Bottas ve Sainz son dakika pit stop yaptıkları için hafta sonunu puansız kapattılar.

Pirelli'den yapılan açıklamaya göre, Daniil Kvyat'ın lastik patlatıp yarış dışı kalmasının ardından piste giren güvenlik aracı nedeniyle takımlar çok erken bir noktada pit stop yaptılar ve bu da lastiklerle atılan bölümü "alışılmadık şekilde" uzattı. Bundan ötürü de lastik problemleri ortaya çıktı.

Pirelli'den yapılan açıklamada, "Bu, yarış içerisindeki farklı koşullara ve ikinci set lastiklerin aşırı uzun süre kullanılmasına bağlıydı."

"Güvenlik aracının ikinci kez girişi, neredeyse tüm takımları planlanandan daha erken pit stop yapmaya itti. Bu da takımların, takvimdeki en zorlu pistlerden birinde, ikinci stintlerini yaklaşık 40. tura kadar veya yarışın dörtte üçüne kadar uzatmalarına sebep oldu."

"2020 Formula 1 araçlarındaki kayda değer hız artışı ile birleşti (pole derecesi 2019'a göre 1,2 saniye gelişti) ve bu, tarihin en hızlı Formula 1 otomobilleri tarafından üretilen en büyük yere basma gücüyle birlikte, Britanya Grand Prix'sinin son turlarını özellikle zorlaştırdı."

"Genel sonuç, bunun lastikler için en zorlu çalışma koşulları olmasıydı. Bu, sol ön lastiğin çok sayıda turdan sonra maksimum baskıya maruz kalmasına neden oldu ve sonucunda ortaya çıkan yüksek aşınma, aşırı güçlerden daha az korundukları anlamına geliyordu."

Pirelli, bu hafta sonu Silverstone'daki 70. Yıl Dönümü GP'si için C2, C3 ve C4 lastikleri kullanma planına sadık kalacak. Böylelikle geçen haftadan daha yumuşak lastikler kullanılacak.

Bununla birlikte, güvenlik önlemi olarak da minimum basınç seviyesi yükseltilecek.

Kimi Raikkonen'in ön kanadından kopan parçaların lastiklere zarar verdiği yönünde herhangi bir bilgi ise paylaşılmadı.