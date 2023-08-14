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Pirelli: "Lastikleri değiştirmeseydik, basıncı arttıracaktık"

Pirelli'den Mario Isola, araçların artan yere basma gücünden ötürü lastiklerin yapısında değişiklik yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Kemal Şengül
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Isıtılmış bir Pirelli lastiği pit şeridinde buhar çıkarıyor

Geçtiğimiz günlerde taraftarların sorularını yanıtlayan Pirelli'nin motor sporları bölümünün başkanı Mario Isola, Pirelli'yi sezon içerisinde lastiklerin yapısında değişiklik yapmaya itan şeyin ne olduğunu açıkladı.

Isola'ya göre takımlar, sezonun ilk bölümünde, beklenenden çok daha fazla yere basma gücü buldular. Pirelli'nin hesaplamalarına göre, sezon başında elde edilen yere basma gücü seviyesine normal şartlar altında sezon sonunda ulaşılacaktı.

Fakat sezon başında bu seviyeye çıkılması, lastiklerle ilgili bir dizi güvenlik sorununa yol açtı. Bundan ötürü de lastiklerin yapısı değiştirildi.

Isola, "Sezona, tahminlerimiz doğrultusunda takımların o sırada sahip olduklarından daha yüksek yere basma güçleri için tasarlanmış lastiklerle başladık. Genellikle lastikler için belirli bir güvenlik payı bırakırız."

"Ancak takımlar henüz üçüncü yarışta sezon sonunda beklediğimiz yere basma gücü seviyesine çoktan ulaştılar. Yıl sonuna kadar lastiklere binen yüklerin daha da artacağını varsaydık."

"Bu durumda iki seçeneğimiz vardı: Birincisi lastiklerin tasarımını değiştirmekti ve biz de bunu yaptık. Lastik yapısında kullanılan malzemelerden birini değiştirdik ve bu da yapının bütünlüğünü ve gücünü arttırdı."

"İkinci seçenek ise lastiklerdeki hava basıncını arttırmaktı fakat sürücülerin bu yaklaşımdan hoşlanmadığını biliyoruz."

"Bu nedenle, FIA ile yaptığımız görüşmelerin ardından lastik yapısında değişiklik yaptık fakat bu değişikliklerin lastik performansı, verimlilik veya denge üzerinde hiçbir etkisi olmadı." dedi.

Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport, in the Team Prinicpals Press Conference

Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport, in the Team Prinicpals Press Conference

Fotoğraf: FIA Pool

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