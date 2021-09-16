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Formula 1 Haberler

Pirelli lastik testinin son günü Alpine aracındaki sorun nedeniyle tamamlanamadı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alpine F1 aracında çıkan bir problem nedeniyle Pirelli lastik testinin son günü gerçekleştirilemedi.

Pirelli lastik testinin son günü Alpine aracındaki sorun nedeniyle tamamlanamadı

Pirelli, bu hafta Fransa'nın Magny Cours pistinde iki gün boyunca yağmur lastiklerini test etmeyi planlıyordu ve testi Alpine takımı gerçekleştirecekti.

İlk gün, çok fazla yağmur vardı ve bu yüzden program zaten sekteye uğramıştı. Bugün ise Alpine/Renault aracında teknik bir sorun ortaya çıktı.

Normalde direksiyona dün olduğu gibi bugün de Daniil Kvyat geçecekti fakat araçtaki problem nedeniyle tek bir tur dahi atamadı.

Böylelikle Pirelli, bu iki günlük testte sadece 91 tur atabilmiş oldu. Bunun 25'i geçiş, 66'sı ise yağmur lastiğiyle atıldı.

Pirelli böylelikle 2022 sezonu için planlanan -prototip- lastik testlerini tamamlamış oldu.

Yıl sonunda Abu Dhabi'de geleneksel şekilde gelecek yıl kullanılacak lastikler test edilecek. 

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