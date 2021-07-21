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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Pirelli, iki günlük lastik testini tamamladı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Pirelli'nin iki günlük 18 inç lastik testi bugün itibariyle tamamlandı.

Pirelli, iki günlük lastik testini tamamladı

Silverstone yarışının ardından Aston Martin, Red Bull ve Haas'ın katılımıyla iki günlük bir lastik testi yapılacağı açıklanmıştı.

Red Bull sadece salı günü Alex Albon'la piste çıktı ve sürücü gün boyunca 78 tur attı.

Haas'ta salı günü Nikita Mazepin pist çıktı ve 110 tur attı. Aston Martin'de ise direksiyona Sebastian Vettel geçti ve 18 inç lastiklerle 110 tur attı.

Bugün test kaldığı yerden devam etti ve kuru zeminde yapılan testte, Haas'ın direksiyonuna Mick Schumacher geçti. Alman pilot gün boyunca 110 tur attı.

Aston Martin'de ise direksiyona Lance Stroll geçti ve Kanadalı pilot günü 128 turla tamamladı.

Böylelikle bu üç takım, iki günde toplamda 534 tur tamamlamış oldu.

Bir sonraki testi 3-4 Ağustos'ta Budapeşte'de yapılacak. Bu teste McLaren, Mercedes ve Ferrari katılacak.

 

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