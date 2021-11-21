Pirelli: “Lastik patlamaları öncesinde hiçbir belirti yoktu”

Katar Grand Prix’sinde Mercedes sürücüsü Valtteri Bottas, McLaren sürücüsü Lando Norris ve Williams sürücüleri George Russell ile Nicholas Latifi’nin lastikleri patladı.

Patlayan tüm lastiklerin sol ön lastik olduğu hatırlatıldığında Isola, “Evet, çünkü en çok yük binen lastik sol öndü. Ancak bunun, aşırı enerji vb. bir şeyden kaynaklandığını söylemek istemiyorum.”

“Sizinle paylaşabileceğim ilk unsurlar şunlar: tüm lastikler oldukça aşınmıştı, %100’e yakınlardı. Lastiklerde kesikler vardı, bunların basınç kaybından önce mi yoksa sonra mı oluştuğunu anlamamız lazım.”

“Takımlardan telemetri verilerini bekliyoruz. Bu, önemli bir unsur. Tüm sürücüler pite dönebildi. Yani basınç kaybettiler ancak aracı pite kadar kontrol edebildiler.”

“Buradaki bordürlere çok hızlı giriliyor ve çokça darbe alınıyor. Şasi, taban ve kanatların da hasar aldığı bir gerçek. Ve bir lastik, aşınmış haldeyken daha savunmasız hale geliyor. Bu noktada ya lastiği değiştirmeniz gerekir ya da lastiğiniz patlar.”

“Bazı takımlar tek pit stop stratejisi denedi, çünkü burada geçiş yapmak zor. Pit yolunda zaman kaybetmek istemediler. Ancak iki pit yapılmasını tahmin etmemizin sebebi, cuma günü elde ettiğimiz lastik aşınması verileriydi.” ifadelerini kullandı.

Pirelli technicians work on some tyres Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images