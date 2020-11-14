Pirelli, lastik hamurları arasındaki hız farklarını açıkladı

Pirelli, cuma gününün ardından şu tespitlerde bulundu:

İstanbul Park’ın dokuz yıllık bir aradan sonra Formula 1’e dönüşünde yeni asfaltın kayganlığı ile ilk serbest antrenmanda hafif nemli yüzey, ikinci serbest antrenmanda ise 20 °C’nin altında serin pist sıcaklığı öne çıkan koşullar oldu. Dolayısıyla tutuş sağlamak zorlaşırken araçların sıkça kaydığı görüldü ve özellikle yumuşak hamurda bir miktar tanelenme tespit edildi. Lastiklerde son derece düşük aşınma ve bozulma oluştu.

Sonuç olarak, tur zamanları takımların bildirdiği tahmin simülasyonlarına göre beklenenden daha yavaş kaldı.

Hamurların üçü de test edilirken takımlar sabah çoğunlukla P Zero Beyaz Sert lastiği kullandı ve ikinci serbest antrenmanda Sarı Orta lastiği de denedikten sonra günü kırmızı yumuşak lastiklerle tamamladı.

Lastikler arasındaki tahmini performans farkı oldukça yakın gerçekleşti; yumuşak ve orta arasında yaklaşık 0,9 saniye ve orta ile sert arasında 0,8 saniye oldu.

Her iki serbest antrenmanın en hızlısı Red Bull ve takımın pilotu Max Verstappen oldu. İkinci serbest antrenmanda en hızlı ve en yavaş otomobiller arasında fark beş saniyeden biraz fazla oldu.

Ayrıca Pirelli'nin F1 Direktörü Mario Isola da açıklamalarda bulundu.

Isola, “İstanbul Park pistinin yaklaşık iki hafta önce dökülen yeni asfaltının aşırı kaygan olduğunu gördük. Aslında Portekiz'deki piste daha çok benzemesini bekliyorduk ama düşük tutuşlu ve oldukça farklı bir zeminle karşılaştık. Destekleyici yarışlar olmamasına rağmen pist yüksek oranda evrildi. Üstelik, pist yüzeyi önceki gece yıkanmıştı ve bu sabah bazı alanlar hafif nemliydi. Otomobillerin kayması nedeniyle bu gibi ekstrem koşullarda beklendiği üzere yumuşak lastikte bir miktar tanelenme gördük; hamur kullanılıp pilotlar lastiklerini ısıttıkça ve pist evrildikçe bu durum iyiye gidecektir. Öte yandan, hava durumuna da dikkat etmemiz gerekiyor; hafta sonu zaman zaman yağış olacağı tahmin ediliyor. Yağmur yağması, pist koşullarını başa döndürebilir ve zaten çok çetin olan şartları daha da zorlaştırabilir.” dedi.