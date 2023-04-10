Pirelli, lastik battaniyesiz çalışan lastiklerle ilgili daha fazla test yapacak

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Formula 1 ve Pirelli'nin 2024 sezonu için belirlediği hedefler arasında lastik ısıtıcı battaniyelerinin kullanımını tamamen ortadan kaldırmak da var.

Bu karmaşık bir zorluk çünkü lastiklerin yapısının tamamen yeniden tasarlanması gerekecek. Ayrıca lastiklerin pitten çıkarken düşük basınç seviyesine dayanabilmesi ve doğru çalışma aralığına girene kadar da aşırı ısınmaması gerekecek.

Pirelli'ye göre, bu geçiş 8 ila 10 psi arasında bir basınç artışına neden olabilir, bu nedenle doğru formülü bulmak için çok sayıda test yapmak önemli olacak.

Lastik ısıtıcılarının çalışma sıcaklığı geçen yıl ön tarafta 100°C ve arkada 80°C'den 70°C'ye düşürülmüştü ve ana plan 50°C'ye düşürmekti. Fakat sürücüler bundan memnun kalmadılar.

Şubat ayında Mercedes pilotu Lewis Hamilton, lastik ısıtıcıya ihtiyaç duymayan battaniyeleri test etmiş ve pek umutlu konuşmamıştı. Bahreyn GP sonrası yapılan testler ise cesaret vericiydi.

Şimdi Pirelli lastikler üzerinde daha fazla çalışma yapıyor ve yakında bazı testler gerçekleştirecek.

Pneumatici Pirelli all'esterno del garage del team AlphaTauri

Battaniyelerin kaldırılmasına yönelik ilk adım, Mayıs sonunda yapılması planlanan Emilia-Romagna Grand Prix'sinde kullanılacak olan yeni yağmur lastiği olacak.

Bu yeni lastiğin önceden ısıtılması gerekmeyecek ve önümüzdeki aylarda diğer lastikler için de benzer bir plan var.

Bu lastiklerin geliştirilmesine yönelik program önümüzdeki aylarda da devam edecek ve İspanya Grand Prix'si sonrası Barselona'da bu yönde bazı testler yapılacak.

Bu İtalyan üretici için çok önemli bir test olacak ve ilk kez battaniyeye ihtiyaç duymayan lastik formülü gerçek anlamda test edilecek.

Mario Isola, "Bu teknik açıdan zorlu bir görev. Bu zorluğun üstesinden gelmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

"Sürdürülebilirlik için bu yönde ilerlemenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve kuru zemin lastikleri üzerinde çalışıyoruz."

"Barselona'daki yarıştan sonra ilk kez battaniyesiz çalışan bir lastiğin deneceği bir teste sahip olacağız."

"Gerçekten uzun bir yolculuktayız ve neler olacağını görmek için bir süre beklememiz gerekiyor." dedi.

Temmuz ortasında yapılması planlanan Britanya Grand Prix'sinden sonra bir test seansı daha yapılacak ve ardından sürücüler, takımlar ve FIA'nın katılacağı toplantıda yeni lastiklerin kullanımının onaylanıp onaylanmayacağına karar verilecek.

Olumsuz sonuçta Pirelli'nin yeni lastikler üzerinde daha fazla çalışması gerekecek.

Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport Photo by: FIA Pool