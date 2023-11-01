Pirelli, Las Vegas ve Abu Dhabi'ye en yumuşak lastikleri götürecek
Pirelli, 2023 sezonunun son iki yarışına götüreceği lastik hamurlarını açıkladı.
Pirelli, Las Vegas ve Abu Dhabi'de gerçekleştirilecek son iki yarışta kullanılacak lastikleri açıkladı.
İtalyan lastik üreticisi, her iki yarışa da en yumuşak üç hamuru getirecek.
Öte yandan Las Vegas veya Abu Dhabi'ye herhangi bir test hamuru getirilmeyecek.
Bunun yerine takımlar, 28 Kasım'da Abu Dhabi'de gerçekleştirilecek sezon sonu testlerinde yeni lastiklerle çalışma fırsatına sahip olacaklar.
Bu yıl kullanılacak lastikler:
|Grand Prix
|C0
|C1
|C2
|C3
|C4
|C5
|Bahreyn
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|-
|Suudi Arabistan
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|Avustralya
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|Azerbaycan
|-
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Miami
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|Emilia-Romagna
|-
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Monako
|-
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|ispanya
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|-
|Kanada
|-
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Avusturya
|-
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Büyük Britanya
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|-
|Macaristan
|-
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Belçika
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|Hollanda
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|İtalya
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Singapur
|-
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Japonya
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|-
|Katar
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|-
|ABD (Austin)
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|Mexico City
|-
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Sao Paulo
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|Las Vegas
|-
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Abu Dabi
|-
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
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