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Formula 1 Brezilya GP
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Pirelli, Las Vegas ve Abu Dhabi'ye en yumuşak lastikleri götürecek

Pirelli, 2023 sezonunun son iki yarışına götüreceği lastik hamurlarını açıkladı.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Pirelli, Las Vegas ve Abu Dhabi'de gerçekleştirilecek son iki yarışta kullanılacak lastikleri açıkladı.

İtalyan lastik üreticisi, her iki yarışa da en yumuşak üç hamuru getirecek.

Öte yandan Las Vegas veya Abu Dhabi'ye herhangi bir test hamuru getirilmeyecek.

Bunun yerine takımlar, 28 Kasım'da Abu Dhabi'de gerçekleştirilecek sezon sonu testlerinde yeni lastiklerle çalışma fırsatına sahip olacaklar.

Bu yıl kullanılacak lastikler:

Grand Prix C0 C1 C2 C3 C4 C5
Bahreyn - Sert Orta Yumuşak - -
Suudi Arabistan -  - Sert Orta Yumuşak  -
Avustralya -  - Sert Orta Yumuşak  -
Azerbaycan -  -  - Sert Orta Yumuşak
Miami -  - Sert Orta Yumuşak  -
Emilia-Romagna -  -  - Sert Orta Yumuşak
Monako -  -  - Sert Orta Yumuşak
ispanya - Sert Orta Yumuşak - -
Kanada -  -  - Sert Orta Yumuşak
Avusturya -  -  - Sert Orta Yumuşak
Büyük Britanya - Sert Orta Yumuşak - -
Macaristan -  -  - Sert Orta Yumuşak
Belçika -  - Sert Orta Yumuşak  -
Hollanda   Sert Orta Yumuşak    
İtalya       Sert Orta Yumuşak
Singapur -  -  - Sert Orta Yumuşak
Japonya - Sert Orta Yumuşak - -
Katar - Sert Orta Yumuşak - -
ABD (Austin) -  - Sert Orta Yumuşak  -
Mexico City -  -  - Sert Orta Yumuşak
Sao Paulo -  - Sert Orta Yumuşak  -
Las Vegas -  -  - Sert Orta Yumuşak
Abu Dabi -  -  - Sert Orta Yumuşak
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