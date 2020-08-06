Pirelli, Kvyat'ın patlayan lastiğinin sebebini açıkladı

Rus pilot, yükselme mücadelesi verdiği yarışın 12. turunda Maggotts Virajı'nda sorun yaşadı ve lastik patlatarak bariyerlere çarptı.

Aracın sürati çok yüksek olduğu için Kvyat'ın kazayı toparlaması mümkün değildi. Sonrasında piste güvenlik aracı girdi.

Pirelli, yarışın ardından yaptığı uzun analizlerin ardından, lastiğin patlamasına sebep olan şeyin mekanik bir jant sorunu olduğunu açıkladı.

Pirelli, sosyal medyadan yayınladığı kısa açıklamada, "Mekanik sorun, jantın iç kısmının aşırı ısınmasına ve lastiğin tel kısmının yanmasına neden oldu."

"Bundan ötürü tel kısım, artık lastiği janta yapıştıramadı. Bu, aşınmaya neden oldu ve lastiğin kendisi bu olayda hiçbir rol oynamadı." dedi.

Kvyat, başlangıçta olanlardan ötürü kendisini suçladığını çünkü başlangıçta lastiğin patladığını fark etmediğini söyledi.

"Geriye dönüp baktığımda kazayı önlemek için gerçekten yapacak hiçbir şey yoktu, ancak vites kutumda sorun vardı ve o anda çok sayıda değişiklik yapıyorum."

"Lastik patladığında ekrana bakıyordum ve bu yüzden ne olduğunu gerçekten anlamadım."

"Bu çok garip ve kafa karıştırıcı bir olaydı ve kariyerimde daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı."

"Düşündüğüm ilk şey, belki de görmediğim bir kerb ya da çime çıkmış olmamdı. Ama elbette kazaya baktığımda kesinlikle yapabileceğim hiçbir şey yoktu."