Pirelli'nin 500. yarışına özel hazırlanan kitap İspanya'da tanıtıldı

Bir sayı bir dönüm noktasını temsil edebilir, ancak Formula 1’de bir sayı aynı zamanda bir hikâyeye de dönüşebilir: Pilotların ve mühendislerin, risklerin ve kararların, seyircilerin ve ortak tutkuların, araştırmanın ve hassasiyetin hikâyesine.

Pirelli Vakfı tarafından hazırlanan ve Marsilio Arte tarafından yayımlanan “A Stir of the Soul: Pirelli’s 500 GPs in the F1 World Championship” adlı kitabın tanıtımı bugün, 2026 İspanya Grand Prix’si kapsamında Circuit de Barcelona-Catalunya’nın konferans salonunda gerçekleştirildi.

Kitap, Pirelli’nin Dünya Şampiyonası’ndaki 500. yarışını zengin bir görsel ve metin seçkisiyle kutluyor. Kullanılan materyallerin büyük bir bölümü Pirelli Tarihi Arşivi’nden geliyor.

Etkinlikte, Pirelli İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Pirelli Vakfı Başkanı Marco Tronchetti Provera, Formula 1 Başkanı ve CEO’su Stefano Domenicali, video mesajıyla katkıda bulunan FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Yol Güvenliği Özel Temsilcisi Jean Todt ve eski Formula 1 pilotu Nick Heidfeld yer aldı. Moderatörlüğü gazeteci Tom Clarkson üstlendi.

Etkinlik boyunca konuşmacılar Formula 1 dünyası ve Pirelli’nin motor sporlarıyla ilişkisi üzerine değerlendirmelerde bulunarak kendi deneyim ve bakış açılarını paylaştılar. Ortaya; farklı dönemleri, pistleri, teknik ve tarihsel unsurları kapsayan, Formula 1’i çağdaş kültürün güçlü bir simgesi ve aynı zamanda sanayi, inovasyon ve görsel kültürün hikâyesi olarak ele alan bir yolculuk çıktı. Bu yolculuk, başlangıcındaki tutkuyu koruyarak gelecekte yazılacak yeni bölümlere de ışık tuttu.

Kitap aynı zamanda Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 75. yılını kutluyor ve bu büyük tarihin içindeki özel bir hikâyeyi yeniden inşa ediyor. Anlatı, Dünya Şampiyonası’nın doğduğu gün olan 13 Mayıs 1950’de Silverstone’da başlıyor. O tarihten itibaren Pirelli, üç ana dönemde Formula 1’e damga vurdu: 1950–1958, 1981–1991 ve 2011’den günümüze, FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın Global Lastik Partneri olarak.

Kitap, pistteki kahramanlardan Alberto Ascari, Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna, Nelson Piquet, Lewis Hamilton ve Max Verstappen’e kadar uzanan isimlerin yanı sıra, her Grand Prix’nin gerçekleşmesini mümkün kılan teknisyenlerin, mühendislerin ve mekanikerlerin çalışmalarını da gözler önüne seriyor. Yarışların şekillenmesinde kritik rol oynayan uzmanlardan oluşan bu dünya da kitabın önemli bir parçasını oluşturuyor.

Kitaba ayrı bir değer katan unsur ise fotoğrafçı Darren Heath tarafından hazırlanan ve daha önce yayımlanmamış olan 2025 Britanya Grand Prix’sine (Silverstone) adanmış özel fotoğraf röportajı. Yıl dönümü için hazırlanan bu çağdaş bölüm, hafıza ile gelecek arasında görsel bir köprü kuruyor.

Kitabın son bölümünde ise kilometreler, zaferler, rekorlar ve istatistikleri içeren temel metrikler ve infografikler yer alıyor. Bunlar, onlarca yıllık rekabeti özetleyerek, bu bütünsel sporun sayısal boyutunu kısa ve etkili bir şekilde ortaya koyuyor.