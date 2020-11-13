Pirelli kendisini savundu: "Asfaltın değişeceğini bilmiyorduk"

Cuma günkü ilk antrenman seansı, pistin çok kaygan olmasından ötürü çok fazla konuşuldu ve sürücülerin tamamı yeni asfaltın çok kaygan olduğunu söylediler.

Havanın soğukluğu, Pirelli'nin hafta sonuna en sert lastikleri getirmesiyle birleşince ortaya oldukça zorlu bir görüntü çıktı.

Sürücüler adeta buz üstünde sürüş yaparmış gibi pistin her bölgesinde kaydılar.

Ancak Pirelli'den Mario Isola, şirketin lastik seçimini yaparken, asfaltın yenileceğinden haberlerinin olmadığını söyledi.

Isola, "Türkiye Grand Prix'sine getireceğimiz lastikleri seçerken Türkiye'deki piste yeni bir asfalt atılacağını bilmiyorduk."

"Ancak destek yarışlarının olmamasına ve daha az sayıda yumuşak lastiğe sahip olmamıza rağmen yol tutuşun hafta sonu boyunca gelişeceğinden hiç şüphem yok."

"Ama eğer yağmur yağarsa ve asfalt yüzeyinde yağ olursa, o zaman sürüş çok daha zor olacak." dedi.