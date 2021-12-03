Pirelli: "Katar'daki lastik sorunlarının arkasında kerbler var"

İki hafta önce önce gerçekleştirilen Losail yarışında Mercedes pilotu Valtteri Bottas, McLaren pilotu Lando Norris ve Williams ikilisi George Russell ve Nicholas Latifi'nin sol ön lastiği patladı.

Patlak, Latifi'nin yarışa veda etmesine neden olurken, diğer üç sürücü pite dönmeyi ve yarışa devam etmeyi başardı. Fakat Bottas, hasar nedeniyle belli bir süre sonra yarıştan çekildi.

Lastikler, inceleme için İtalya'daki Pirelli fabrikasına götürüldü ve üzerlerinde pek çok analiz yapıldı. Sonuç olarak da dört lastikte yaşanan sorunun ana nedeninin, lastiklerin yapısına zarar veren yüksek kerblerin aşırı kullanımı olduğu sonucuna varıldı.

Pirelli'den cuma günü yapılan açıklamada şöyle denildi: "Şimdiye kadar elde edilen sonuçlara göre, sorunun kaynağı esas olarak lastiklerin kerblerde uzun süre, yüksek hızda ve yüksek yanal ve dikey yüklere maruz kalmasıydı ve bu da Losail pistinin kendine has özelliklerinden kaynaklanan bir durumdu."

"Kerblerin üzerinden geçmenin sebep olduğu yüksek baskı -ki yarıştan önceki verilerle anlaşılması mümkün değildi- lastik yapısına zarar vererek, lastiğin iç yanağında basınç kaybına yol açtı ve birkaç saniye sonra lastiğin patlamasına neden oldu."

Pirelli, lastiklerde herhangi bir üretim hatası olmadığını doğruladı ve şunları ekledi: "Pirelli, şu ana kadar yapılan analizlerin tüm teknik detaylarını FIA ve takımlarla paylaştı."

Valtteri Bottas, Mercedes W12, in the pits Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Bu, F1'in Katar'a ilk ziyaretiydi, dolayısıyla Pirelli'yi ve takımları olası sorunlar hakkında uyaracak hiçbir veri yoktu.

Pirelli, Losail Uluslararası Pisti'nin sol ön lastikler için zorlayıcı olacağının farkındaydı, ancak yarıştan sonra konuşan Pirelli şefi Mario Isola, antrenman ve sıralama turlarından elde edilen verilerde endişe yaratacak bir şey görmediklerini söyledi.

Etkilenen dört sürücü de, Katar Grand Prix'sini tek pit stopla tamamlamaya çalışıyordu ve araçlarında uzun süredir kullandıkları aşınmış orta lastikler vardı.

Diğer birkaç sürücü benzer bir stratejiyi sorunsuz tamamlamayı başardı ve örneğin Fernando Alonso tek pit stopla podyuma çıktı.