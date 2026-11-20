Formula 1 Katar GP

Pirelli, Katar GP için yeniden stint sınırı getirdi

Pirelli, yüksek lastik aşınmasının yaşandığı Luseyl pistinde stint başına 27 tur sınırı uygulanacağını açıkladı.

Ed Hardy Zeynep Taş

Yayın tarihi: 20 Kas 2026 17:20

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Luseyl Uluslararası Pisti'nde pilotlar bir stintte en fazla 27 tur atabilecek. Bu da takımların 57 turluk yarışta büyük olasılıkla iki pit stoplu bir strateji tercih edeceği anlamına geliyor.

Geçen yıl da benzer bir uygulamaya gidilmiş ve 2024 yarışının analizinin ardından stint başına 25 tur sınırı getirilmişti. Söz konusu yarışta, özellikle sol ön lastik olmak üzere birçok lastiğin maksimum aşınma seviyesine ulaştığı belirlenmişti.

Bu kararın alınmasında, takımların 30 turun üzerinde stintler denemesi etkili olmuştu. Özellikle 16 virajlı ve 5.4 kilometre uzunluğundaki Luseyl pistinde, orta ve yüksek hızlı virajların yoğunluğu nedeniyle lastikler üzerindeki yük oldukça yüksek seviyelere çıkıyor.

Pirelli'nin F1 başmühendisi Simone Berra, bu hafta sonu düzenlenen Las Vegas Grand Prix'sinde konuyla ilgili şunları söyledi: "Kurallar açısından aynı sınırlamayı uygulayacağız ancak tur sayısı 25 değil, 27 olacak."

"Sınırı iki tur artırdık. Kapalı ortamda gerçekleştirdiğimiz testlerde bunun herhangi bir özel risk oluşturmadan kabul edilebilir bir seviyede olduğunu gördük."

"Katar'daki sorunun, özellikle ön lastiklerde çok yüksek ve bölgesel aşınma yaşanması olduğunu biliyoruz. Ortalama olarak 25-26 turun ardından lastiklerde %100 aşınma seviyesine kolayca ulaşılabiliyor."

"Bu durum lastik üzerindeki gerilimi artırıyor çünkü sırt hamuru artık lastiğin yapısını koruyamıyor. Bunun üzerine yüksek yükler, yüksek yanal kuvvetler ve yüksek sıcaklık, özellikle de lastik karkasının sıcaklığı devreye giriyor."

"Lastiğin yapısal bütünlüğünü koruma kapasitesini en fazla etkileyen faktörler bunlar."

Pirelli lastikleri

Fotoğraf: Alessio Morgese

Yarış sırasında güvenlik aracı arkasında atılan turlar da dahil olmak üzere pilotların tamamladığı her tur, stint sınırının hesaplanmasına dahil edilecek. Kurala uymayan pilotların diskalifiye edilmesi bekleniyor.

Bununla birlikte, bu kısıtlama stratejik seçeneklerin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Nitekim McLaren, 2025 yılında yedinci turda piste giren güvenlik aracı sırasında pite gelmemeyi tercih etmişti. Böylece takım, daha esnek bir strateji izlemeyi ve 32. turdan önce yeniden pit stop yapmak zorunda kalmamayı hedeflemişti.

Oscar Piastri ve Lando Norris, stint sınırının sonuna kadar pistte kalmıştı. Ancak bu tercih geri tepmiş ve her iki pilot da Max Verstappen'e galibiyeti kaptırmıştı.

Buna rağmen geçen yılki Katar Grand Prix'si ağırlıklı olarak iki pit stoplu bir yarış olmuştu. Yarış öncesinde cumartesi günü gerçekleştirilen 19 turluk sprint yarışı ise bu yılki organizasyonun takviminde yer almıyor.

Berra, uygulanacak sınırın gerekçesini ve hesaplama sürecini şöyle açıkladı: "İki pit stopu teşvik etmek ve lastiklerin sırt hamurunun altındaki katmanlarının açığa çıkacağı kadar aşınarak birden fazla tur boyunca kullanılmasından kaynaklanabilecek yapısal bütünlük sorunlarını önlemek için aynı tur sınırını koruyacağız."

"Ön lastiklerde %100 aşınma seviyesine ulaşıldığında bile bunun çok büyük bir performans kaybına yol açmadığını biliyoruz."

"Takımlar uzun sürüşlerde ön aksın aşınmasını kolaylıkla yönetebiliyor. Performansta belirgin bir düşüş görmedikleri sürece pite girmiyorlar."

" Her seans için tamamlanan tur sayısını takip edeceğiz. Bu yıl sprint yarışı olmadığı için süreç bizim açımızdan biraz daha kolay olacak. Cumartesi günkü seansların sonunda tur sayılarını gözden geçirecek ve her lastik seti için kalan tur hakkını açıklayacağız."

Katar Grand Prix'si, 23 yarıştan oluşan 2026 sezonunun sondan bir önceki yarışı olacak. Sezonun finali ise 4-6 Aralık tarihlerinde Abu Dabi'de gerçekleştirilecek.

Lando Norris, McLaren

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

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