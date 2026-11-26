Formula 1

Pirelli, Katar GP için rekor lastik basıncı seviyesini açıkladı: Pit stratejileri nasıl şekillenecek?

Pirelli, Katar GP öncesinde minimum ön lastik basıncını 29 psi olarak belirleyerek Formula 1 tarihinde bir yarış hafta sonu başlangıcında açıklanan en yüksek değere imza attı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 26 Kas 2026 14:50

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Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull

Fotoğraf: Dom Gibbons / LAT Images via Getty Images

Formula 1 pilotları, Lusail pistinde düzenlenecek Katar hafta sonuna spor tarihinin en yüksek basınçlı ön lastikleriyle başlayacak. Pirelli, tüm ekipler için 29 psi değerini zorunlu kılarken, kararın arkasında pistin kendine özgü zorlayıcı yapısının yattığını söyledi.

Williams Baş Mühendisi Paul Williams, hafta sonu boyunca en ağır yükün hangi lastiğe bineceğini değerlendirerek, arka lastik aşınmasının görece düşük kalacağını ancak ön sol lastiğin önce aşırı ısınma, ardından da aşınma nedeniyle asıl sınırı belirleyeceğini ifade etti.

Hızlı virajları ve sert kerbleriyle yanal yükler açısından sezonun en acımasız pistlerinden biri olan Lusail öncesinde, 2026 yılının en yüksek ön lastik basıncı 28 psi ile Suzuka, Silverstone ve Spa’da görülmüştü. Arka lastiklerdeki minimum basınçsa geçen yılki 23,5 psi açılış değerinin tam 4 psi üzerine çıkarılarak 27,5 psi olarak belirlendi ancak bu sezon Spa ve Las Vegas’ta arka lastikler için 28 psi değerine çıkıldığı da kayıtlara geçmişti.

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Düzlük Modu endişesi kararda belirleyici oldu

Bu sezon lastik basınçlarındaki artışın arkasındaki temel etkenlerden biri de 2026 teknik kuralları oldu. Yeni nesil araçların, aktif aerodinamik özellikleri yüzünden Pirelli, The Race’in aktardığı bilgilere göre olası bir sistem arızasında düzlüklerde lastiklere binecek devasa yüklere karşı koruma sağlamak amacıyla minimum basınçları yükseltme kararı aldı.

Pilotlarsa genel olarak bu durumdan memnun değil. Ekim ayındaki Singapur hafta sonunun ardından konuşan Williams pilotu Alex Albon, arka lastik basınçlarının aşırı olduğunu ve yumuşak lastiklerin yol tutuşu yokmuş gibi hissettirdiğini belirtmişti. Albon, bu artışın Düzlük Modu kurallarından kaynaklandığını vurgulayarak sistemin tamamen kaldırılmasını tercih edeceğini de söylemişti.

Pilotların ve takımların buna benzer tepkileri, Pirelli’nin Katar tercihinde de belirleyici oldu. Bu doğrultuda lastik başına tur sınırı kuralı yeniden devreye sokuldu.

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

27 turluk sınır stratejileri şekillendirecek

Pirelli’nin açıkladığı kurala göre Katar’da hiçbir lastik seti hafta sonunun tüm seansları dahil olmak üzere toplam 27 turdan fazla kullanılamayacak. Geçen yıla kıyasla iki tur artırılan bu sınır, 57 turluk yarışta her pilotun en az iki pit stop yapmasını zorunlu kılıyor. Pirelli, mevcut araçların lastiklere daha az yük bindirmesi ve lastik yapısının daha da güçlendirilmesi sayesinde bu iki turluk esnekliği tanıyabildiğini bildirdi.

Sky Sports F1 analisti ve Aston Martin’in eski strateji şefi Bernie Collins, Katar’ın çok yüksek hızlı bir pist olduğunu ve geçmişte keskin kenarlı sert kerblerin ciddi sorunlar yarattığını hatırlatırken, 27 tur sınırının takımları stratejik açıdan çok fazla kısıtlamayacağını öngördü. İki pit stoplu bir yarışı tamamlayabilmek için en erken üçüncü turda pite girilebileceğine dikkat çeken Collins, geçen yıl olduğu gibi iki set orta ve bir set sert lastiklerin kullanıldığı benzer bir strateji tablosu beklediğini söyledi.

McLaren Yarış Mühendisliği Direktör Yardımcısı Adrian Goodwin ise The Race’e yaptığı değerlendirmede, 27 tur sınırının lastikleri sonuna kadar idare etme zorluğunu ortadan kaldırdığı için hafta sonunu lastik yönetimi açısından daha basit bir hale getirdiğini belirtti. Goodwin, stratejideki en kritik noktanın pilotları üçüncü bir pit stopa mecbur bırakmamak olduğunu söyledi.

Pirelli lastikleri

Fotoğraf: Alessio Morgese

Sıralama turlarında ön sağ lastik daha da kritik olacak

Sıralama turlarıysa kendi içinde ayrı bir denklem barındırıyor. Paul Williams, yumuşak lastiklerin doğrudan ilk zaman turunda en iyi performansı vermediği uyarısında bulunarak, tur boyunca ön sol ve arka sol lastikler aşırı ısınırken ön sağ lastiğin ideal çalışma sıcaklığına ulaşmakta zorlanacağını vurguladı.

Öte yandan perşembe günü açıklanan bu rekor basınç değerlerinin hafta sonunun ilerleyen bölümünde değişme ihtimali de var. Geçen yıl çakıl taşlarının yol açtığı hasarlar nedeniyle hafta sonunun ortasında minimum ön lastik basıncını 29 psi’ye çıkaran Pirelli’nin benzer bir müdahaleyi tekrarlaması halinde, pazar günkü yarışa kadar Formula 1 tarihinde yeni bir basınç rekoru daha kırılabilir.

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- Motorsport.com Ekibi

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