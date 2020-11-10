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Formula 1 / Son dakika

Pirelli: "İstanbul Park lastikleri çok zorlayacak"

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Pirelli: "İstanbul Park lastikleri çok zorlayacak"
Ekleyen:
, Editör

Pirelli'den Mario Isola, 2020 Türkiye Grand Prix'sinin lastikler için çok zorlayıcı olacağını ve hafta sonu boyunca lastik yönetiminin çok önemli olacağını söyledi.

Pirelli, Türkiye Grand Prix'sine elindeki en sert lastikler olan C1, C2 ve C3 lastikleri götürme kararı almıştı.

Pistin asfaltı kısa süre önce yeniden asfaltlandı ve hiç kimse bu yeni asfaltın nasıl olacağını bilmiyor. Bundan ötürü Pirelli, daha muhafazakar bir seçim yaptı.

Ayrıca zorlu sekizinci viraj da başta sağ ön lastik olmak üzere lastiklere muazzam miktarda enerji yüklüyor.

Konu hakkında konuşan Pirelli'den Mario Isola, “Türkiye, benzersiz 2020 Formula 1 takviminde yer alan bir başka yeni yarış olacak."

"Her ne kadar daha önce bulunduğumuz bir yer olsa da yeni asfaltta deneyimimiz olmadığı için biz burayı yine de yepyeni bir pist olarak değerlendireceğiz."

"Lastiklere gelince, Türkiye’deki pistin enerji yükleri açısından zorlu olacağını öngörüyoruz. Yeni asfalt beklediğimiz kadar sert olmayabilir ama biz Portiamo’da yaptığımız gibi en sert hamurları tahsis etmeye karar verdik."

"Bu yıl şimdiye kadar gördüğümüz üzere, antrenman turlarında toplanacak bilgiler, sadece bozulmayı değil böylesine zorlayıcı bir pistte özellikle aşınmayı da değerlendirme açısından kritik öneme sahip olacak."

"İstanbul Park hakkında konuşurken 8. Viraja değinmeden geçemeyiz. Bu yıl yüksek yere basma gücüne sahip en yeni nesil Formula 1 otomobilleri bu virajı muhtemelen çok hızlı alacaklar; dolayısıyla lastiklerin üzerindeki yük de artacak. Lastikler için kolay bir yarış olmayacak, bu nedenle lastik yönetiminde doğru seviyeyi bulmak kritik olacak.” dedi.

 
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Editör Kemal Şengül

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