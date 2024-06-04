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Formula 1 Kanada GP

Pirelli, İspanya, Avusturya ve Britanya'ya götüreceği lastikleri açıkladı

Pirelli, İspanya, Avusturya ve Britanya yarışlarına götüreceği lastik hamurlarını açıkladı.

Ezel Tan
Pirelli tyres in the paddock

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Pirelli, bu hafta sonu yapılacak Kanada GP için C3, C4 ve C5 hamurlarını tercih etmişti.
Sonrasında yapılacak İspanya GP'ye tıpkı Britanya'da olacağı gibi C1, C2 ve C3 hamurlar götürülecek.
Avusturya'daki yarışta ise yine en yumuşak hamurlar olan C3, C4 ve C5 hamurlar kullanılacak.
2024 sezonunda kullanılacak lastikler:
Grand Prix  C1 C2 C3 C4 C5
Bahreyn Sert Orta Yumuşak - -
Suudi Arabistan  - Sert Orta Yumuşak  -
Avustralya  - - Sert Orta Yumuşak
Japonya Sert Orta Yumuşak    
Çin   Sert Orta Yumuşak  
Miami   Sert Orta Yumuşak  
Emilia-Romagna     Sert Orta Yumuşak
Monako     Sert Orta Yumuşak
Kanada     Sert Orta Yumuşak
İspanya Sert Orta Yumuşak    
Avusturya     Sert Orta Yumuşak
Büyük Britanya Sert Orta Yumuşak    

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