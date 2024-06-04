Pirelli, İspanya, Avusturya ve Britanya'ya götüreceği lastikleri açıkladı
Pirelli, İspanya, Avusturya ve Britanya yarışlarına götüreceği lastik hamurlarını açıkladı.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
|Grand Prix
|C1
|C2
|C3
|C4
|C5
|Bahreyn
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|-
|Suudi Arabistan
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|Avustralya
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Japonya
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Çin
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Miami
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Emilia-Romagna
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Monako
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Kanada
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|İspanya
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Avusturya
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Büyük Britanya
|Sert
|Orta
|Yumuşak
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