Pirelli, ıslak zemin testinin nasıl yapılacağını açıkladı

Haberi dinle

Barcelona'daki son test gününde, öğle yemeği molası sırasında, özellikle orta hamur yağmur lastiklerinin kurumakta olan pistte etkilerini keşfetmek amacıyla piste su püskürtülecek.

Pirelli'nin ıslak ve orta seviye lastiklerinin yeni 18 inç varyantları için pek fazla test imkanı bulunmazken, İtalyan lastik şirketi onları 2022 sezonunun başlangıcından önce test etmek istiyor.

Pirelli motor sporları şefi Mario Isola, ıslak lastiğin sırt bloğu ile lastik çapındaki hafif artış göz önüne alındığında, lastik ile yeni tekerlek deflektörü arasındaki boşluğun yük altında bozulmadan kalmasını sağlamak istediğini de ekledi.

"Islak ve orta seviye lastiği sezon başlangıcından önce test etmek istiyoruz, çünkü değişiklikler o kadar büyüktü ki, gösteri arabalarıyla test etmemize rağmen, sezona herhangi bir test yapmadan başlamak akıllıca değil."

"Ayrıca şimdi ön lastiklerde lastiğe ve ıslak lastiğe çok yakın olan küçük deflektöre sahip olacağımızı da göz önünde bulundurun. Lastiklerin çapı düz hamur lastiklere göre 10 milimetre daha büyük."

"Deflektör ve lastik arasında hiçbir temas olmadığına emin olmak zorundayız, böylece yeni araçlarda tahmin etmesi güç sorunlar da yaşamayız. Bu nedenle ıslak zeminde test yapmak istiyoruz."

Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport Fotoğraf: FIA Pool

Isola, pist yönetiminin öğleden sonra ıslak koşulları nasıl sağlayacağını da açıklarken, testin hem Pirelli hem takımlara lastiklerin özelliklerini keşfetme fırsatı vereceğini ekledi.

Pirelli, kuruyan pistin ıslak zemin ve geçiş lastikleri arasındaki geçiş noktasını görme şansı ve pist daha da kurursa düz hamur lastiklere geçiş yapılabileceği noktayı keşfetme fırsatı sunacağını umuyor.

"Pist yönetimiyle birlikte tamamen ıslak zemine geçiş için çok sayıda tanker ayarladık."

"Öğlen yemeği arasını pisti ıslatmak için kullanacağız. Amacımız takımların tamamen ıslak zeminde başlamaları, böylece ıslak zemin lastiklerini kullanabilecekler. Pistte 10 araç varken zeminde kuru bir hat oluşacaktır."

"Böylece ıslak zemin lastiklerinden geçiş lastiklerine geçiş için ideal noktayı öğrenme fırsatımız olacak. Öğlenin sonlarına doğru ise pist kurumaya başlayacak ve kuru zemin lastiklerine geçiş için ideal noktayı öğreneceğiz.

"Islak zeminde yapacağımız testin ana fikri bu. Herhangi bir program empoze etmek istemiyoruz. İşlerin nasıl yürüyeceğine takımlar karar verecek."

"Hem bizim için hem de takımlar için verimli bir seans olmasını umuyoruz."

"Belki Bahreyn'de veya Suudi Arabistan'da ıslak zeminde yarışmayacağız, fakat yılın geri kalanında bu ihtimal mümkün. Bu nedenle elimizde yeterince veri olması önemli."