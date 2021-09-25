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Formula 1 / Rusya GP Haberler

Pirelli: “Islak şartları teşvik etmek için yapabileceğimiz bir şey yok”

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, Editör

Pirelli Formula 1 patronu Mario Isola, araçların ıslak şartlarda sürüş yapmasını kolaylaştırmak için yapabilecekleri pek bir şey olmadığını söyledi.

Pirelli: “Islak şartları teşvik etmek için yapabileceğimiz bir şey yok”

Belçika GP’nin güvenlik aracı arkasında atılan birkaç turun ardından sonuçlandırılması, F1 araçlarının yoğun yağmurda güvenli şekilde sürülememesi konusundaki tartışmayı yeniden alevlendirmişti.

FIA, cumartesi günü Sochi’deki üçüncü antrenman seansını iptal etti ve sıralama turları için uygun bir pencere bekliyor. Isola, Pirelli’nin yağmur lastiklerinin suyu tahliye etme konusunda ne kadar iyi olursa, o kadar çok sprey oluştuğunu ve bu sorunun, lastik boyutlarının dört yıl önce genişletilmesiyle daha da arttığını söyledi.

Motorsport.com’a konuşan Isola, “Spa’dan sonra birçok kişiyle konuştum. Çünkü kimse bir daha Spa’daki gibi saatlerce bekleyip hiçbir şey olmamasını görmek istemiyor.”

“Lastik konusunda yapabileceğimiz çok az şey var. Çünkü lastikler, yoğun yağmur ve geçiş lastikleri arasındaki geçişi garanti edecek şekilde tasarlandı ve bu tasarım hedefini değiştirmek ideal değil. Çünkü bu şekilde bir fark oluşturabilirsiniz.”

“Ve her durumda, suyu daha çok tahliye edebilen bir lastik yapmak, suyun uçarak spreyin artmasını ve görüşün daha da kötü hale gelmesine sebep olur.”

“Yani sorunu çözmüyoruz, muhtemelen daha da kötüleştiriyoruz. Lastikler konusunda ne yapabileceğimizi bilmiyorum.” dedi.

Wet weather

Wet weather

Fotoğraf: Erik Junius

Mevcut lastiklerle ilgili ise Isola, “2017’de daha geniş lastiklerin gelmesi, uçuşan suların da artmasına sebep oldu. Eski yağmur lastikleri, 300 km/sa hızda saniyede 60 litre su tahliye edebiliyordu ve şimdikiler ise 85 litreye kadar tahliye edebiliyor.”

“Ve açıkçası uçuşan su daha fazla. Suyu engellemenin ve görüşün kısıtlanmasını önlemenin bir yolunu bulamazsak, ne yapabileceğimizi bilmiyorum. Dürüst olmak gerekirse bunun için bir çözümüm yok.”

Isola, spreyi azaltmak için pist yüzeylerinin yardımcı olabileceğini söylerken, pistlerin bu şekilde bir değişiklik için büyük yatırımlar yapması gerektiğini de kabul etti.

“Şu anda sahip olduğumuz bilgilerle, suyu pist üzerinde tutmayan bir asfalt tasarlamanın veya suyu pistten uzak tutan eğimli pistler tasarlamanın muhtemelen mümkün olduğuna inanıyorum.”

“Bu kolay değil. Açık şekilde, organizatörlerden tüm pistleri yeniden tasarlamalarını veya yeniden düzenleme yapmalarını isteyemeyiz. Son yarışlarda edindiğimiz tecrübe ile yapılabilecek şeyler var. Ancak aşırı miktarda su olduğunda, durum zor oluyor.”

“Ve herhangi bir açık hava sporunda da durumun aynı olduğuna inanıyorum. Yağış seviyesi çok yüksekse futbol veya herhangi bir açık hava mücadelesi durdurulur.”

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