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Formula 1

Pirelli, Imola, Monako ve Kanada'ya götüreceği lastik hamurlarını açıkladı

Pirelli, takımların Imola, Monako ve Montreal'de kullanacağı lastik hamurlarını açıkladı.

Ezel Tan
Güncel:
Pirelli tyres in the paddock

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Pirelli, bu üç pist için elindeki en yumuşak hamurlar olarak olan C3, C4 ve C5 hamur tercihinde bulundu.

Sert hamur olarak C3, orta hamur olarak C4 ve Yumuşak olarak C5 tercih edildi.

2022'de Imola'da C2, C3 ve C4 lastikleri kullanılmıştı fakat geçen yıl sel nedeniyle yarış düzenlenmedi.

Pirelli, sürücülerin geçişin zor olduğu pistte atak yapmasına yardımcı olmak için daha yumuşak hamurları seçti. 

Lastik hamurları:

Grand Prix  C1 C2 C3 C4 C5
Bahreyn Yumuşak Orta Sert - -
Suudi Arabistan  - Yumuşak Orta Sert  -
Avustralya  - - Yumuşak Orta Sert
Japonya Yumuşak Orta Sert    
Çin   Yumuşak Orta Sert  
Miami   Yumuşak Orta Sert  
Emilia-Romagna     Yumuşak Orta Sert
Monako     Yumuşak Orta Sert
Kanada     Yumuşak Orta Sert
 

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