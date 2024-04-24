Pirelli, Imola, Monako ve Kanada'ya götüreceği lastik hamurlarını açıkladı
Pirelli, takımların Imola, Monako ve Montreal'de kullanacağı lastik hamurlarını açıkladı.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Pirelli, bu üç pist için elindeki en yumuşak hamurlar olarak olan C3, C4 ve C5 hamur tercihinde bulundu.
Sert hamur olarak C3, orta hamur olarak C4 ve Yumuşak olarak C5 tercih edildi.
2022'de Imola'da C2, C3 ve C4 lastikleri kullanılmıştı fakat geçen yıl sel nedeniyle yarış düzenlenmedi.
Pirelli, sürücülerin geçişin zor olduğu pistte atak yapmasına yardımcı olmak için daha yumuşak hamurları seçti.
Lastik hamurları:
|Grand Prix
|C1
|C2
|C3
|C4
|C5
|Bahreyn
|Yumuşak
|Orta
|Sert
|-
|-
|Suudi Arabistan
|-
|Yumuşak
|Orta
|Sert
|-
|Avustralya
|-
|-
|Yumuşak
|Orta
|Sert
|Japonya
|Yumuşak
|Orta
|Sert
|Çin
|Yumuşak
|Orta
|Sert
|Miami
|Yumuşak
|Orta
|Sert
|Emilia-Romagna
|Yumuşak
|Orta
|Sert
|Monako
|Yumuşak
|Orta
|Sert
|Kanada
|Yumuşak
|Orta
|Sert
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Bottas: "Çok fazla seçenek yok ama biraz da olsa var"
Resmi: HP, Ferrari'nin yeni isim sponsoru oldu!
Lauda'nın 1976 Nurburgring'de eriyen kaskı "açık arttırmaya" çıkacak
Audi ve Verstappen Formula 1 sürücü pazarını neden karmaşık hale getiriyor?
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar