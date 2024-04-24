Pirelli, Imola, Monako ve Kanada'ya götüreceği lastik hamurlarını açıkladı

Pirelli, bu üç pist için elindeki en yumuşak hamurlar olarak olan C3, C4 ve C5 hamur tercihinde bulundu.

Sert hamur olarak C3, orta hamur olarak C4 ve Yumuşak olarak C5 tercih edildi.

2022'de Imola'da C2, C3 ve C4 lastikleri kullanılmıştı fakat geçen yıl sel nedeniyle yarış düzenlenmedi.

Pirelli, sürücülerin geçişin zor olduğu pistte atak yapmasına yardımcı olmak için daha yumuşak hamurları seçti.

Lastik hamurları: