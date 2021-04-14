Pirelli, Imola’da tek pit stop stratejisi uygulanacağını düşünüyor

Imola'nın dar bir yapısı var ve bu da araçların birbirlerini geçmesini zorlaştırıyor. Dolayısıyla lastik stratejisinin çok önem taşıyacağı bu yarışta Pirelli, takımların tek pit stop yapmasını bekliyor.

Bu da Emilia Romagna Grand Prix’sindeki pit stopların öneminin arttığı anlamına geliyor. Normal bir pit stopta ortalama 25 saniye kaybediliyor ve böylelikle araçların pist üstündeki konumu, yarışın sonucunda çok büyük bir rol oynayacak.

Ayrıca 2006’dan beri sadece bir Grand Prix’ye ev sahipliği yapan Imola’da, takımların hafta sonu için kullanacağı çok fazla verisi olmayacak.

Pistin yüzeyi, geçen yılki yarıştan önce düzenlenmişti ancak hâlâ bazı yerleri engebeli ve yüksek kerbleri var. Tüm bunlar, hafta sonu boyunca sürücülere ve takımlara zorluk çıkarabilir.

Pirelli’nin F1 ve motor sporları şefi Mario Isola, ‘’Bahreyn’de heyecanlı bir başlangıçtan sonra, Imola için de aynı lastik seçimlerini yaptık. Bu, karakteristik açıdan çok farklı bir pist ve isim sponsorları olarak, ‘Made in Italy’nin prestijini dünyaya göstermeye yardım edeceğimiz bir etkinlik.’’

‘’Imola’daki son yarış altı ay önce yapılmış olsa da, hava koşulları Kasım’a kıyasla değişmiş olabilir ve tabii ki lastik seçimlerimiz değişti.’’

‘’Buradaki bir önceki yarışta da olduğu gibi, takımların tek pit stop stratejisi uygulamasını bekliyoruz çünkü, [bu pistte] araçları geçmek nispeten zor ve pitlerde çok vakit kaybediliyor."

"Geçtiğimiz yıl güvenlik aracı büyük bir fark yarattı bu yüzden de, Avrupa’ya döndüğümüz bu hafta sonunda pek çok soru işaretiyle karşı karşıyayız.’' dedi.