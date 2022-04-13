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Pirelli; Imola, Miami, İspanya ve Monako'ya götüreceği lastikleri açıkladı

Pirelli bugün 2022 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın sonraki 4 yarışına -Imola, Miami, İspanya (Barselona) ve Monako- götüreceği lastikleri açıkladı.

Giacomo Rauli
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Pirelli; Imola, Miami, İspanya ve Monako'ya götüreceği lastikleri açıkladı
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Pirelli, Mart ayının başında 2022 sezonunun ilk üç yarışına götüreceği lastikleri açıklamış fakat sonraki yarışlara dair herhangi bir duyuru yapmamıştı.

Bugün itibariyle sırdaki dört yarışa götürülecek lastikler belli oldu.

Söz konusu dört yarıştan ilk Emilia Romagna GP'ye ev sahipliği yapacak Imola olacak. Pirelli bu yarışa C2, C3 ve C4 lastikleri götürme kararı aldı.

Imola'ya götürülecek üç lastik:

Sert: C2
Orta: C3
Yumuşak: C4

F1 tarihindeki ilk Miami Grand Prix'si için de Pirelli, yine C2, C3 ve C4 lastik seçimi yaptı. Bu lastikler Cidde'de de kullanılmıştı.

Miami'ye götürülecek üç lastik:

Sert: C2
Orta: C3
Yumuşak: C4

Pirelli, Barselona pistinin lastiklere bindirdiği yükler nedeniyle İspanya Grand Prix'sine, elindeki en sert üç hamur olan C1, C2 ve C3 lastikleri götürecek.

Barselona'ya götürülecek üç lastik:

Sert: C1
Orta: C2
Yumuşak: C3

Monte Carlo'nun ev sahipliği yapacağı Monako GP'ye ise geleneksel şekilde en yumuşak lastikler olan C3, C4 ve C5 lastikler götürülecek.

Monako'ya götürülecek üç lastik:

Sert: C2
Orta: C3
Yumuşak: C5

Pirelli, sonraki yarışlara götüreceği lastikleri ilerleyen haftalarda açıklayacak.

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