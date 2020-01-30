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Formula 1 / Son dakika

Pirelli, iki yarışın ana sponsoru oldu

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Pirelli, iki yarışın ana sponsoru oldu
Ekleyen:
, Editör
30 Oca 2020 06:29

Pirelli, 2020 yılında iki Formula 1 yarışının ana sponsoru olacağını açıkladı.

2011 yılı öncesinde Bridgestone'un Formula 1'den ayrılmasıyla sporun tek lastik tedarikçisi haline gelen Pirelli, o günden bu yana takımlara lastik tedarik etmeye devam ediyor.

İtalyan üretici, son yıllarda bazı yarışların ana sponsorluğunu da yapıyordu.

Geçen yıl Kanada ve Fransa Grand Prix'sinin isim ile ana sponsoru konumunda yer alan Pirelli, yeni sezonda iki farklı yarışın sponsoru olacak.

Buna göre Pirelli, hem Britanya hem de Japonya Grand Prix'lerinin ana sponsoru olacak.

Pirelli'den yapılan kısa açıklamada, "Pirelli, 2020 sezonunda Britanya ve Japon Grand Prix'sinin ana sponsoru oldu." ifadeleri kullanıldı.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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