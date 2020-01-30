Pirelli, iki yarışın ana sponsoru oldu

2011 yılı öncesinde Bridgestone'un Formula 1'den ayrılmasıyla sporun tek lastik tedarikçisi haline gelen Pirelli, o günden bu yana takımlara lastik tedarik etmeye devam ediyor.

İtalyan üretici, son yıllarda bazı yarışların ana sponsorluğunu da yapıyordu.

Geçen yıl Kanada ve Fransa Grand Prix'sinin isim ile ana sponsoru konumunda yer alan Pirelli, yeni sezonda iki farklı yarışın sponsoru olacak.

Buna göre Pirelli, hem Britanya hem de Japonya Grand Prix'lerinin ana sponsoru olacak.

Pirelli'den yapılan kısa açıklamada, "Pirelli, 2020 sezonunda Britanya ve Japon Grand Prix'sinin ana sponsoru oldu." ifadeleri kullanıldı.