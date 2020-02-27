Pirelli, Hollanda ve Kanada GP'ye götüreceği lastikleri açıkladı

Pirelli geçtiğimiz hafta Azerbaycan Grand Prix'sine götüreceği lastik hamurlarını resmen açıklamıştı.

Bugün kısa bir açıklama daha yapan İtalyan üretici, Hollanda Grand Prix'sine elindeki en sert lastikleri götüreceğini açıkladı.

Buna göre yarışta C1, C2 ve C3 lastikler kullanılacak.

Kanada Grand Prix'sine ise Hollanda'nın aksine en yumuşak lastikler olan C3, C4 ve C5 lastikler götürülecek.

2020 Pirelli lastik tercihleri: