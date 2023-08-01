Pirelli, Hollanda ve İtalya'ya götüreceği lastikleri açıkladı
Pirelli, yaz arasından sonraki yarışlar için planladığı lastik seçimlerini açıkladı.
Formula 1 bu hafta sonu yaz arasına girdi ve önümüzdeki üç haftada herhangi bir yarış düzenlenmeyecek.
Sonrasında Hollanda yarışı yapılacak ve Pirelli de bu yarışa götürülecek lastikleri açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre Hollanda yarışına C1, C2 ve C3 hamurlar götürülecek. Bu lastikler Bahreyn, İspanya ve Britanya yarışlarında kullanılmıştı.
İtalya'da ise Pirelli'nin elindeki en yumuşak hamurlar olan C3, C4 ve C5 hamurlar kullanılacak.
Bu yıl kullanılan lastikler
|Grand Prix
|C0
|C1
|C2
|C3
|C4
|C5
|Bahreyn
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|-
|Suudi Arabistan
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|Avustralya
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|Azerbaycan
|-
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Miami
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|Emilia-Romagna
|-
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Monako
|-
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|İspanya
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|-
|Kanada
|-
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Avusturya
|-
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Büyük Britanya
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|-
|Macaristan
|-
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Belçika
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|Hollanda
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|-
|İtalya
|-
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
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