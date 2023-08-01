Prime'a abone ol
Önceki / Glock: "Verstappen'i durdurmak için bir adım atılacağını sanmıyorum"
Formula 1 / Belçika GP Haberler

Pirelli, Hollanda ve İtalya'ya götüreceği lastikleri açıkladı

Pirelli, yaz arasından sonraki yarışlar için planladığı lastik seçimlerini açıkladı.

Ekleyen:
Pirelli tyres

Formula 1 bu hafta sonu yaz arasına girdi ve önümüzdeki üç haftada herhangi bir yarış düzenlenmeyecek.

Sonrasında Hollanda yarışı yapılacak ve Pirelli de bu yarışa götürülecek lastikleri açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre Hollanda yarışına C1, C2 ve C3 hamurlar götürülecek. Bu lastikler Bahreyn, İspanya ve Britanya yarışlarında kullanılmıştı.

İtalya'da ise Pirelli'nin elindeki en yumuşak hamurlar olan C3, C4 ve C5 hamurlar kullanılacak.

Bu yıl kullanılan lastikler

Grand Prix C0 C1 C2 C3 C4 C5
Bahreyn - Sert Orta Yumuşak - -
Suudi Arabistan -  - Sert Orta Yumuşak  -
Avustralya -  - Sert Orta Yumuşak  -
Azerbaycan -  -  - Sert Orta Yumuşak
Miami -  - Sert Orta Yumuşak  -
Emilia-Romagna -  -  - Sert Orta Yumuşak
Monako -  -  - Sert Orta Yumuşak
İspanya - Sert Orta Yumuşak - -
Kanada -  -  - Sert Orta Yumuşak
Avusturya -  -  - Sert Orta Yumuşak
Büyük Britanya - Sert Orta Yumuşak - -
Macaristan -  -  - Sert Orta Yumuşak
Belçika -  - Sert Orta Yumuşak  -
Hollanda -  Sert Orta Yumuşak -  -
İtalya -  - - Sert Orta Yumuşak
paylaşım
yorumlar

Glock: "Verstappen'i durdurmak için bir adım atılacağını sanmıyorum"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Brundle: "Binotto dönerse şaşırmam"

Brundle: "Binotto dönerse şaşırmam"

Formula 1
Belçika GP

Brundle: "Binotto dönerse şaşırmam" Brundle: "Binotto dönerse şaşırmam"

Hulkenberg: "Haas, Spa'da puan alabilecek hızda değildi"

Hulkenberg: "Haas, Spa'da puan alabilecek hızda değildi"

Formula 1
Belçika GP

Hulkenberg: "Haas, Spa'da puan alabilecek hızda değildi" Hulkenberg: "Haas, Spa'da puan alabilecek hızda değildi"

Hamilton: "Perez'in yerinde olsaydım, Max bu kadar rahat olmazdı"

Hamilton: "Perez'in yerinde olsaydım, Max bu kadar rahat olmazdı"

Formula 1
Belçika GP

Hamilton: "Perez'in yerinde olsaydım, Max bu kadar rahat olmazdı" Hamilton: "Perez'in yerinde olsaydım, Max bu kadar rahat olmazdı"

Son Haberler

Brundle: "Binotto dönerse şaşırmam"

Brundle: "Binotto dönerse şaşırmam"

F1 Formula 1
Belçika GP

Brundle: "Binotto dönerse şaşırmam" Brundle: "Binotto dönerse şaşırmam"

Krack: "Zor zamanların yakın olduğunu söylemiştim"

Krack: "Zor zamanların yakın olduğunu söylemiştim"

F1 Formula 1
Belçika GP

Krack: "Zor zamanların yakın olduğunu söylemiştim" Krack: "Zor zamanların yakın olduğunu söylemiştim"

Alfa Romeo, 2024'te Haas ile F1'de kalmaya hazırlanıyor

Alfa Romeo, 2024'te Haas ile F1'de kalmaya hazırlanıyor

F1 Formula 1

Alfa Romeo, 2024'te Haas ile F1'de kalmaya hazırlanıyor Alfa Romeo, 2024'te Haas ile F1'de kalmaya hazırlanıyor

Russell: "Mercedes, 2024 aracı için 'dominant yıllarından' ilham alıyor"

Russell: "Mercedes, 2024 aracı için 'dominant yıllarından' ilham alıyor"

F1 Formula 1
Belçika GP

Russell: "Mercedes, 2024 aracı için 'dominant yıllarından' ilham alıyor" Russell: "Mercedes, 2024 aracı için 'dominant yıllarından' ilham alıyor"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol