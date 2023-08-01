Pirelli, Hollanda ve İtalya'ya götüreceği lastikleri açıkladı

Formula 1 bu hafta sonu yaz arasına girdi ve önümüzdeki üç haftada herhangi bir yarış düzenlenmeyecek.

Sonrasında Hollanda yarışı yapılacak ve Pirelli de bu yarışa götürülecek lastikleri açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre Hollanda yarışına C1, C2 ve C3 hamurlar götürülecek. Bu lastikler Bahreyn, İspanya ve Britanya yarışlarında kullanılmıştı.

İtalya'da ise Pirelli'nin elindeki en yumuşak hamurlar olan C3, C4 ve C5 hamurlar kullanılacak.

Bu yıl kullanılan lastikler

Grand Prix C0 C1 C2 C3 C4 C5 Bahreyn - Sert Orta Yumuşak - - Suudi Arabistan - - Sert Orta Yumuşak - Avustralya - - Sert Orta Yumuşak - Azerbaycan - - - Sert Orta Yumuşak Miami - - Sert Orta Yumuşak - Emilia-Romagna - - - Sert Orta Yumuşak Monako - - - Sert Orta Yumuşak İspanya - Sert Orta Yumuşak - - Kanada - - - Sert Orta Yumuşak Avusturya - - - Sert Orta Yumuşak Büyük Britanya - Sert Orta Yumuşak - - Macaristan - - - Sert Orta Yumuşak Belçika - - Sert Orta Yumuşak - Hollanda - Sert Orta Yumuşak - - İtalya - - - Sert Orta Yumuşak