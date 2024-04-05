Pirelli, 'hatalı' yağmur lastiği kuralı nedeniyle FIA ve F1 takımlarıyla görüşmek istiyor

Yağmur lastiklerinin 2024 için yeni bir şekilde pilotlara tahsis edilmesi, takımların Suzuka'nın ıslak zeminde gerçekleşen 2. antrenman seansında geçiş lastiklerini kullanmak istememeleriyle sonuçlandı çünkü takımlar bu lastikleri saklamak istediler.

Bu da sürücülerin seansın büyük bölümünde garajlarda oturması anlamına geliyordu ve tek önemli çalışma, koşulların kuru zemin lastikleri için yeterince kuru olduğu çok geç dakikalarda gerçekleşti.

Aksiyon eksikliği taraftarları hayal kırıklığına uğrattı ve yedi kez dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton bu durumu tetikleyen yeni düzenlemelerden yakındı.

2. antrenman hakkında konuşan Hamilton, "O seansı yapamamış olmamız utanç verici. Lastik kuralını değiştirdiler, bu nedenle kimse çıkıp geçiş lastikleriyle çalışmıyor, ki bu (çalışmak) gerçekten mantıklı değil. Ama işte böyle." demişti.

Hamilton'ın bahsettiği durum, kış boyunca F1 sportif düzenlemelerinde yapılan ve aslında tüm takımlar için yağmur lastiği tahsisini artırmayı amaçlayan değişiklikle alakalıydı.

Takımlar 2023'te olduğu gibi dört set geçiş ve iki set tam ıslak lastik yerine, artık her grand prix hafta sonu için beş geçiş ve üç ıslak set lastiklere sahipler.

Ancak bu değişikliği yaparken, ekstra sete izin vermek için geçen senelerde Cuma günleri ıslak olması halinde verilen ekstra geçiş lastiği kaldırıldı. Yani Cuma günleri ekstra olarak verilen geçiş lastiği, kurallarda belirtilen sayıya doğrudan eklendi. Öyle olunca, takımlar hafta sonunun kalan kısmında ihtiyaç olması durumuna karşı o lastik setini saklamayı tercih ettiler.

Daha önceden, sprint yarışının olmadığı yarışlarda, Cuma günkü iki antrenman seansından birinin ıslak olduğu ilan edilirse, seansta bu bileşiği kullanan herhangi bir sürücüye ek bir geçiş lastiği seti sunuluyordu.

Bu, etkin bir şekilde serbest bir lastik setinin mevcut olduğu anlamına geliyor ve takımları seansa katılmaya teşvik ediyordu çünkü o şartlarda geçiş lastiğini kullanmanın olumsuz bir yanı yoktu.

Ancak şu anda, bir geçiş lastiğini antrenmanlarda kullanmak, takımların sıralama ve/veya yarışın ıslak olması durumunda setlerini saklayan rakipleri kadar iyi bir lastik tahsisine sahip olamamalarına neden olabilir - bu nedenle Suzuka'da çok az sürücü Cuma günü geçiş lastikleriyle piste çıktı.

Kevin Magnussen, Haas VF-24 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Pirelli'nin baş mühendisi Simone Berra, kural değişikliğinde kendilerinin bir etkisinin olmadığını söyledi.

Berra, "Bu [kural değişikliği] açıkça FIA ve F1 ile birlikte tüm takımlar tarafından oylandı."

"Açıkçası bugünlerde bir takım, geçen yıl olduğu gibi serbest antrenmanlarda kullandıktan sonra bir set geçiş lastiğini iade etmek zorunda değil. Dolayısıyla, özellikle de yüksek seviyede bozulmanın olduğu bu pistte ve Pazar günü biraz yağmur yağabileceğini göz önünde bulundurarak, RB ve bir çıkış ve giriş turu atan diğer takımlar dışında çoğu beş seti kullanılmamış halde tutmaya karar verdi."

"Bu konuyu FIA ve takımlarla daha ayrıntılı olarak görüşeceğiz, antrenmanlarda çalıştırmanın bir yolunu bulmaya çalışacağız. Sonuçta bu bizim kararımız değil ama önümüzdeki haftalarda tartışılacak bir konu olacak." dedi.

Berra, takımları ıslak antrenman seansında sürüşe teşvik etmek için basit bir değişikliğin işe yarayabileceğine inanıyor: Islak ilan edilen bir seanstan sonra tüm takımların bir set geçiş lastiğini geri iade etmek zorunda olması.

"Başlangıçtaki beş seti koruyabilirler ama eğer bir seans ıslak ilan edilirse o zaman bir set geçiş lastiğini iade etmek zorunda olmalısınız."

"O zaman onu kullanmamanın ve [onun yerine] yeni bir set iade etmenin bir anlamı yok. Bu da onları sürüşe teşvik etmenin bir yolu olacaktır."