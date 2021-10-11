Pirelli, Hamilton'ın Türkiye'de pit stop yapmadan finiş görebileceğinden emin değil

Hamilton, 11. sıradan başladığı yarışta iyi bir yükseliş gerçekleştirdi ve bir noktada üçüncü sıraya kadar çıktı. Fakat İngiliz pilot, pit stopunu son bölümde yaptı ve yeni set geçiş lastiklerine geçmesinin ardından podyumun dışına düştü.

Kuruyan pistte Hamilton, yarışa başladığı geçiş lastiklerinden memnundu ve takım kendisini pit stopa çağırsa da, bunu kabul etmeyerek pistte kalmayı seçti.

Sonunda kullanılmış lastiklerin hızı düşmeye başladı ve Hamilton, son bölümdeki pit stopla beraber tempo kaybetti.

Yeni set geçiş lastiğine geçmenin getirdiği dezavantajla Hamilton, yarışı beşinci sırada bitirdi ve şampiyona liderliğini Max Verstappen'e kaybetti.

İlginç şekilde Alpine pilotu Esteban Ocon, yarışı pit stop yapmadan 10. sırada bitirdi ve bu da Hamilton'ın pit stop yapmadan yarışıp bitirip bitiremeyeceği tartışmalarını beraberinde getirdi.

Fakat Pirelli'nin F1 ve motor sporları şefi Mario Isola, Hamilton'ın tek setle yarışı tamamlayabileceğine katılmıyor.

Isola, Sky'a verdiği demeçte, "Yarışın ardından lastiklere baktığım zaman, bunu yapma ihtimaline 'hayır' derdim ya da gerçekten sınırda olurdu."

"Özellikle yarışın sonundaki lastik aşınmasına baktığımızda, temel yapı üzerinde sürüş yapıyordu."

"Bugün olduğu gibi sınırları biraz zorlamak tehlikelidir ama yarış şartlarında, mümkün olan en iyi sonucu almak için çabalamalarını anlayabiliyorum." dedi.

Ocon'un sona kadar gelmeyi nasıl başardığı sorusunu da yanıtlayan Isola, aşınmanın tüm araçlarda aynı olmadığına dikkat çekti.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, makes a stop Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Isola, "Her araç farklı. Dolayısıyla da herkesin aşınma derecesi farklı. Ayrıca, bir sürücünün yarış sırasında ne kadar zorladığına da bağlı."

"47. veya 48. turdan sonra araçların neredeyse tamamı pit stop yapmıştı."

"Yeni asfaltın geçen seneye göre daha aşındırıcı ve daha fazla tutuşa sahip olduğunu biliyoruz. Pist kuru değildi ama yine de aşındırıcıydı. Yani gerçekten sınırdaydı."

"Bu yüzden Pirelli mühendislerine, takımları pit stop yapmaları konusunda uyarmalarını tavsiye ettim. Sonuna kadar sürmek gerçekten riskliydi.” dedi.

Hamilton, Pazartesi günü sosyal medyadan yaptığı açıklamada, stratejideki sorumluluğu üstlendi.