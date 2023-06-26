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Pirelli, Bridgestone'a rağmen Formula 1'de kalmakta kararlı

Pirelli'den Mario Isola, Bridgestone'un başvurusuna rağmen Formula 1'in bir parçası olmaya devam etmek istiyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport

BBC ve Auto Motor und Sport da dahil olmak üzere bir dizi kaynak, yeni dönemde F1'e lastik tedarik etmek için Bridgestone ve Pirelli'nin teklif verdiğini, şimdi bu tekliflerin değerlendirme aşamasında olduğunu belirtiyor.

Pirelli'den Mario Isola, 2025-2027 yılları arasında spora kimin lastik tedarik edeceğini belirleyecek ihalenin, FIA'nın daha önce düzenlediği ihalelerden çok daha karmaşık olacağını kabul ediyor.

Isola şöyle diyor: "Rakibimizin kim olduğunu bilmiyoruz.  Dedikodular sadece dedikodudur ve resmi olarak hiçbir şey bilmediğimizi söyleyebilirim."

"İhale şartlarının geçmişe kıyasla çok daha karmaşık olduğunu söyleyebilirim. Bu belgede pek çok bölüm var ve bir önceki ihalenin koşullarına kıyasla pek çok ek unsur eklenmiş durumda."

"Ekolojiyle ilgili kapsamlı bir bölüm var, belirli özelliklere sahip ürünler tedarik etmeye ve belirli parametrelerle ilgili hizmet sağlaya yönelik geniş bir bölüm var. Bu doğrultuda gerekli sayıda mühendis sağlama şartı var. Tüm gereken belgeleri hazırlamak için biraz çaba sarf etmemiz gerekecek."

Pirelli tires

Pirelli tires

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

FIA, Pirelli ve görünüşe göre Bridgestone'dan gelen teklifleri analiz edecek, ardından iki lastik şirketiyle birkaç ay sürebilecek ticari görüşmeler yapılacak.

Her halükarda Isola, Pirelli'nin güçlü bir konumda olduğundan emin çünkü İtalyan şirket son 13 yıldır Formula 1 takımlarıyla çalışma konusunda eşsiz bir deneyime sahip.

Ayrıca pek çok yarışın ana sponsoru ve F1'in de resmi partneri.

Isola sözlerine şöyle devam etti: "Reklam ve pazarlama programlarına son derece dahiliz. Organizatör ve FIA'nın tüm girişimlerini destekliyoruz."

"Bir sponsordan ziyade partner gibiydi. Ve bunu bu şekilde sürdürmek istiyoruz."

"2011'de hazırladığımız belgeleri şimdi sunduğumuz başvuruyla karşılaştırıyorum ve aradaki fark inanılmaz. Güleceksiniz ama 2011'de bir sayfaydı, şimdi ise koca bir kitap hazırlıyoruz...!"

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