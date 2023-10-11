Pirelli, Formula 1'de devam etmekten memnun
Pirelli Başkan Yardımcısı Marco Tronchetti Provera, Formula 1'de yer almaya devam etmelerinin şirketi için önemli olduğunu söyledi.
2025-27 yılları için yaptığı teklif kabul gören Pirelli, en az 2027 sonuna kadar Formula 1, Formula ve Formula 3 serilerinin tek lastik tedarikçisi olacak.
Yeni sözleşmenin (olası uzatma da dahil olmak üzere) sonuna ulaşıldığında Pirelli, en son 2011 yılında yeniden başladığı süreçte 18 yıldır art arda Formula 1’in tedarikçiliğini üstlenmiş olacak.
Pirelli ayrıca 2030 itibarıyla Net Sıfır Karbon olma taahhüdünde bulunan Formula 1’in belirlediği çevresel sürdürülebilirlik hedeflerini de destekliyor. Bunun bir başka göstergesi olarak 2024 yılından itibaren FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası için kullanılacak tüm lastikler FSC®* (Forest Stewardship Council® - Orman Yönetim Konseyi) sertifikalı olacak.
Ormanlardan sağlanan malzemelerin tedarik zinciri boyunca tam izlenebilirliğini sağlayan FSC orman yönetim sertifikası, aynı zamanda lastiklerin orman bazlı bileşenlerinin yetiştirildiği plantasyonların biyolojik çeşitliliği koruyacak ve ekonomik sürdürülebilirliği geliştirirken yerel toplulukların ve işçilerin yaşamlarına fayda sağlayacak şekilde yönetildiğini teyit ediyor.
Max Verstappen, Red Bull Racing, receives his Pirelli Pole Position Award from Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Pirelli Başkan Yardımcısı Marco Tronchetti Provera, Formula 1'de devam etmelerinden memnun görünüyor.
Provera şöyle konuştu: “Formula 1 ve diğer ilgili şampiyonalardaki varlığımızın süresini uzatmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz."
"Formula 1, 1950’de doğduğunda orada olan Pirelli yenilenen sözleşmemizle modern Formula 1 döneminin yaklaşık yirmi yılı boyunca yine orada, şampiyonanın başrollerinden birinde olacak."
"Bu spor dalı, Liberty Media’nın kazandırdığı güç ve FIA’nın desteği sayesinde hem izleyici kitlesi hem de global genişleme açısından olağanüstü bir büyüme dönemi yaşıyor ve daha genç nesiller arasındaki takipçilerini artırıyor."
"İnovasyon ve teknoloji Pirelli’nin DNA’sının temel bir parçasını oluşturuyor. Formula 1 de sadece yeni teknik çözümleri denemek ve test etmek için değil aynı zamanda lastik üretiminde yeni araştırma, geliştirme ve üretim süreçlerini hızlandırmak açısından da en iyi açık hava laboratuvarını sunuyor."
"Tüm Pirelli ekibine işlerine tutkuyla bağlı olarak çalıştıkları ve en kaliteli ürünleri ortaya çıkardıkları için çok teşekkür ediyorum."
"Aynı tutku ve kalite Formula 1 ile iş birliğimiz devam ettikçe sürecek. Sürdürülebilirlik taahhüdümüz de aynı derecede güçlü ve gelecek sezondan itibaren F1 lastiklerimizde sunulacak FSC sertifikası da bu kararlılığımızı kanıtlıyor."
"En azından 2027 yılına kadar motor sporlarının zirvesinde öncü bir rol almak, şirketimize bir başka önemli değer boyutu daha katıyor.”
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