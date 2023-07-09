Pirelli: "Formula 1 pilotları sürekli lastiklerden şikayetçi"
Pirelli motor sporları şefi Mario Isola, Formula 1 pilotlarının her şeyden şikayet etmeye eğilimli olduğunu düşünüyor.
Son birkaç aydır yüksek yere basma gücü seviyeleriyle başa çıkabilecek bir lastik yapısı üstünde çalışan Pirelli'nin çalışmaları meyvesini verdi ve yeni lastikler Silverstone'da kullanıma sunuldu.
Cuma günkü iki antrenman seansının ardından pilotlardan gelen geri bildirimler, pistteki yüksek basınç seviyesi nedeniyle yol tutuşunun azaldığı yönünde.
Eleştirileri dinlemeye hazır olduğunu belirten Mario Isola, pilotların sürekli bir şeylerden şikayetçi olduğunu da vurguluyor.
Isola, "Tek tedarikçi olduğunuzda bazı eleştiriler almanızın oldukça normal olduğuna inanıyorum."
"Her zaman söylediğim şey, eleştiriler iyiyse ya da bir şeyleri iyileştirmeye yönelikse, her zaman memnuniyetle karşılanacağıdır."
"Pilotların bazen lastiğin performansından ya da davranışından memnun olmamasını anlıyorum. Ancak bazen bazı garip durumlar da olabiliyor.
"Örneğin, geçen yıl yeni araçlarla ve yeni 18 inç jantlarla ilk yılımızı geçirdik ve tüm pilotların mutlu olduğunu hatırlıyorum."
"Neredeyse hepsi 'nihayet aşırı ısınma yok, atak yapabiliriz' diyordu, pistte çok fazla aksiyonun olduğu yarışları geride bıraktık."
"Bu yıl ise lastiklerin aşırı ısındığını söylüyorlar, ancak geçen yılla aynı lastiklere sahibiz. Başka bir şey yaşanması nasıl mümkün oluyor?"
Pirelli Tyre
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
"Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bazen suçu lastiklere atmak en kolayı."
"Ama ben pilotları dinliyorum çünkü onlar sporumuzun kahramanları ve mutlu olmalılar. Sadece kendilerini mutlu etmek her zaman kolay olmuyor."
"Elbette gelişebiliriz ama bazı kısıtlamalarımız var. Şu anda battaniyesiz çalışabilecek bir lastik geliştirmemiz gerekiyor, dolayısıyla buna odaklanmış durumdayız.
"Daha az aşırı ısınan bir lastik üzerinde çalışmamız gerekiyorsa bunu da yapabiliriz, bundan mutluluk da duyarız. Ancak belli bir noktaya odaklanmalıyız."
"Yılda 25 gün test yaparak her şeyi yapamayız. Bu yıl 22, gelecek yıl 24 yarış yapacağız, takvim oldukça yoğun."
"Takımlardan şu anda yaptıklarından daha fazlasını yapmalarını isteyemeyiz, çünkü test için bize araç vermek için zaten çok çaba sarf ediyorlar."
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