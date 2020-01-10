Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
61 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Pirelli: "Formula 1 araçları, Formula 2'den daha yavaş olmayacak"

paylaşım
yorumlar
Pirelli: "Formula 1 araçları, Formula 2'den daha yavaş olmayacak"
Ekleyen:
, Editör
10 Oca 2020 15:23

Pirelli'den Mario Isola, 2021'de Formula 1 araçlarının Formula 2'den daha yavaş olacağı yönündeki görüşe katılmıyor.

FIA ve sporun sahibi Liberty Media, takımlarla yaptıkları uzun görüşmeler sonucunda 2021 F1 kuralları üzerinde anlaştılar. Birçok açıdan değişiklik yapılacak olan senede yeni araçların yarışları daha heyecanlı hale getirmesi ve takımların birbirine daha yakın olması bekleniyor.

Racing Point takım patronu Otmar Szafnauer, 2021'de kullanılmaya başlanacak yeni nesil F1 araçlarının, destek serisi olan Formula 2 araçlarından yavaş kalabileceğini söylemişti.

Ancak RaceFans'e özel bir röportaj veren Pirelli'den Mario Isola durumun böyle olmayacağını söyledi.

Isola, “Bu değerlendirmeye katılmıyorum. Çünkü mevcut Formula 1 araçları, Formula 2'den 10-12 saniye daha hızlı."

"2017'de getirilen kuralların asıl amacı F1'i daha hızlı yapmaktı, ancak 2021 kurallarının böyle bir hedefi yok."

"Başka öncelikleri var. Mesela pistte daha fazla geçiş ve mücadele olacak, çünkü sürücüler artık birbirlerini daha yakından takip edebilecekler."

"Araçlar, düşük yere basma gücü ve biraz daha fazla ağırlık nedeniyle daha yavaş hale gelecek, ancak bu sadece birkaç saniyeye denk olacak."

"Formula 1, Formula 2'den daha yavaş olmayacak. Bu konuda hiç şüphe yok. 2021'de Formula 1 iki veya üç saniye daha yavaş olabilir. Ama eğer daha fazla mücadele olursa, böyle bir hız kaybı kimin umurunda olacak ki?" dedi.

Alakalı video

Sonraki haber
Symonds: "2019 F1 aero kuralları muhtemelen hataydı"

Önceki haber

Symonds: "2019 F1 aero kuralları muhtemelen hataydı"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Galeri: F1'de en çok ikinci olan 22 pilot

2
Formula 1

Symonds: "2019 F1 aero kuralları muhtemelen hataydı"

1s
3
Formula 1

Pirelli: "Formula 1 araçları, Formula 2'den daha yavaş olmayacak"

17dk
4
Formula 1

McLaren, Williams ile yollarını ayıran Unilever ile anlaştı

5
Formula 1

Doornbos: "Verstappen'in bu kadar uzun vadeli bir anlaşma yapması şaşırtıcı"

Son Videolar

9 Ocak 2020 F1 ve Motor Sporları Haberleri 08:02
Formula 1

9 Ocak 2020 F1 ve Motor Sporları Haberleri

''Mercedes, Formula 1'den ayrılacak'' - 8 Ocak F1 Gündemi 07:51
Formula 1

''Mercedes, Formula 1'den ayrılacak'' - 8 Ocak F1 Gündemi

7 Ocak 2020 - F1 ve Motor Sporları Haberleri 07:45
Formula 1

7 Ocak 2020 - F1 ve Motor Sporları Haberleri

Mercedes, Ferrari, Red Bull - 6 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri 09:34
Formula 1

Mercedes, Ferrari, Red Bull - 6 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri

Mercedes'in F1'e önem vermesinde, Maldonado etkili olmuş - 5 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri 06:59
Formula 1

Mercedes'in F1'e önem vermesinde, Maldonado etkili olmuş - 5 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri

Son Haberler

Pirelli: "Formula 1 araçları, Formula 2'den daha yavaş olmayacak"
F1

Pirelli: "Formula 1 araçları, Formula 2'den daha yavaş olmayacak"

Symonds: "2019 F1 aero kuralları muhtemelen hataydı"
F1

Symonds: "2019 F1 aero kuralları muhtemelen hataydı"

McLaren, Williams ile yollarını ayıran Unilever ile anlaştı
F1

McLaren, Williams ile yollarını ayıran Unilever ile anlaştı

Marko, Red Bull'un 2019'daki dayanıklılığından memnun
F1

Marko, Red Bull'un 2019'daki dayanıklılığından memnun

Galeri: F1'de en çok ikinci olan 22 pilot
F1

Galeri: F1'de en çok ikinci olan 22 pilot

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.