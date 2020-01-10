Pirelli: "Formula 1 araçları, Formula 2'den daha yavaş olmayacak"

FIA ve sporun sahibi Liberty Media, takımlarla yaptıkları uzun görüşmeler sonucunda 2021 F1 kuralları üzerinde anlaştılar. Birçok açıdan değişiklik yapılacak olan senede yeni araçların yarışları daha heyecanlı hale getirmesi ve takımların birbirine daha yakın olması bekleniyor.

Racing Point takım patronu Otmar Szafnauer, 2021'de kullanılmaya başlanacak yeni nesil F1 araçlarının, destek serisi olan Formula 2 araçlarından yavaş kalabileceğini söylemişti.

Ancak RaceFans'e özel bir röportaj veren Pirelli'den Mario Isola durumun böyle olmayacağını söyledi.

Isola, “Bu değerlendirmeye katılmıyorum. Çünkü mevcut Formula 1 araçları, Formula 2'den 10-12 saniye daha hızlı."

"2017'de getirilen kuralların asıl amacı F1'i daha hızlı yapmaktı, ancak 2021 kurallarının böyle bir hedefi yok."

"Başka öncelikleri var. Mesela pistte daha fazla geçiş ve mücadele olacak, çünkü sürücüler artık birbirlerini daha yakından takip edebilecekler."

"Araçlar, düşük yere basma gücü ve biraz daha fazla ağırlık nedeniyle daha yavaş hale gelecek, ancak bu sadece birkaç saniyeye denk olacak."

"Formula 1, Formula 2'den daha yavaş olmayacak. Bu konuda hiç şüphe yok. 2021'de Formula 1 iki veya üç saniye daha yavaş olabilir. Ama eğer daha fazla mücadele olursa, böyle bir hız kaybı kimin umurunda olacak ki?" dedi.

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