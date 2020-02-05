Pirelli, FIA ve FOM ile işbirliğinden memnun

Pirelli, 2011 yılından bu yana Formula 1’in tek lastik tedarikçisi konumunda yer alıyor.

Zaman zaman Pirelli’nin yaptığı lastikler eleştiriliyor ancak spora girdikleri günden bu yana FOM ve FIA ile yakından çalışarak, sporun daha heyecanlı olması için uğraşıyorlar.

Pirelli ve takımlar arasındaki son çatışma 2020 lastiklerinde yaşanırken, takımlar oldukça kötü olduğunu düşündükleri 2020 lastiklerini kullanmayı reddettiler.

Pirelli’nin motor sporları şefi Isola, takımların ve pilotların eleştirilerine rağmen FIA ve FOM ile olan ilişkilerinin oldukça iyi olduğunu söyledi.

Isola: "Şikayet edeceğim herhangi bir şey yok. Nikolas Tombazis ile olan işbirliğinden çok memnunum. Ayrıca Ross Brown ve Pat Symonds ile olan işbirliğinden de memnunum.”

“Pat, lastik işleriyle daha çok ilgilenirken, Ross daha üst düzey sorulardan sorumlu. Her zaman destek vermeye hazır, Chase Carey'den FIA yetkililerine kadar herkesle iletişim kurduğu için her şeyin farkında.”

“Jean Todt bize oldukça iyi şekilde yardımcı oluyor. Mesela geçen yıl, ek testler düzenlememizi istediğimizde, bu kararı destekledi. Bu gerçekten iyi bir işbirliği. Pirelli, FIA ve FOM'un tek bir hedefi olduğunu, bu hedefin de şampiyonanın başarısı olduğunu düşünüyorum.”

“Takımların yaklaşımı benim için anlaşılabilir. Sonuçta birbirleriyle rekabet ediyorlar ve çıkarlarını en üst düzeye çıkarmaya çalışıyorlar. Onların görevi bu. Ama benim için FIA ve FOM ile harika bir ilişki kurmak, başarılı bir geleceğin en önemli örneği." dedi.

Alakalı video