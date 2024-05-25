Pirelli, Ferrari ile yeni ekstrem yağmur lastiği testine hazırlanıyor

İki gün sürecek testte ilk olarak 2025 için hazırlanan prototip kuru zemin lastikleri test edilecek, ardından pist ıslatılacak ve yeni yoğun yağmur lastikleri test edilecek.

Pistin ıslak olması kilit önem taşıyor çünkü ıslak lastik testlerini organize etmek daha zor. Pirelli'nin Paul Ricard veya Fiorano'da pistin fıskiye sistemleri kullanılarak yapay olarak ıslatılabileceği günler için önceden rezervasyon yaptırması gerekiyor.

Pirelli, 2023 sezonunda, geçiş lastiklerine kıyasla büyük performans düşüşü nedeniyle pek tercih edilmeyen mavi logolu yağmur lastiklerini battaniyesiz olarak kullanmıştı. Dahası, bu tam ıslak lastiklerin fayda sağladığı koşullarda görüş mesafesi zaten güvenli kabul edilenin sınırında.

Motorsport.com'a konuşan Pirelli baş mühendisi Simone Berra, "İki test günümüz var. İlki kuru bir seans. İkincisinde ise pisti ıslatıyoruz."

"Hem ıslak zemini hem de geçiş lastiklerini test edeceğiz ama önceliğimiz ıslak zemin olacak. Performansını iyileştirmek istiyoruz."

"Şu anda ıslak zemin lastiklerinin aşırı ısınmadan biraz fazla muzdarip olduğunu ve geçen yıl yaptığımız battaniye kaldırma işlemi nedeniyle performans açısından oldukça hızlı bir şekilde bozulduğunu biliyoruz. Bu nedenle, sırt deseninin hareketini azaltmak ve aşırı ısınmayı iyileştirmek için çalışıyoruz."

"Geçiş lastikleri için de temelde yeni bileşikler kullanarak bir planımız var. Hedefimiz, ıslak zemin lastiklerinde yaptığımız gibi geçiş lastikleri için de battaniyeleri kaldırmak." dedi.

Pirelli, Le Castellet'deki testin başarılı olması halinde daha erken bir tarihte bir şeyler sunmayı tamamen göz ardı etmese de, hedef 2025 sezonunun başlangıcı için daha sağlam bileşiklere sahip olmak.

Ferrari ile ilk gün Pirelli, 2025 için lastik yapısını belirlemeye çalışacak ve gelecek yıl için daha yumuşak hamur yelpazesinin prototiplerini değerlendirecek.

Berra, "İlk günkü kuru zemin testi için esas olarak gelecek sezon için yapıyı doğrulamaya odaklandık."

"Ancak daha da önemlisi, C3, C4 ve C5'i de bileşik seviyesinde test etmeye çalışacağız. C5 için sanırım bu sezon ilk kez test ediyoruz. Dolayısıyla, yeni nesil bileşik için bazı sonuçlar görmek ilginç olacak." dedi.

Imola'dan önce Ferrari, en son sprey korumaları çözümünü denemek için FIA'nın emriyle Fiorano'da bir ıslak hava testi gerçekleştirmiş ancak başarılı olamamıştı.