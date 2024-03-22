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Formula 1 Avustralya GP

Pirelli: "Farklı stratejiler görmek istediğimiz için bu hamurları getirdik"

George Russell, Pirelli'nin lastik bileşimi seçiminin Formula 1 Avustralya GP'sini iki pit stoplu bir yarışa dönüştüreceğini düşünüyor.

Adam Cooper
Adam Cooper
Oscar Piastri, McLaren MCL38, pit şeridinden ayrılıyor

Oscar Piastri, McLaren MCL38, pit şeridinden ayrılıyor

Sam Bloxham / Motorsport Images

Geleneksel olarak Avutralya GP'nin tek pit stopla tamamlanabileceği düşünülüyordu. Ancak bu yıl Pirelli daha ilginç strateji seçenekleri yaratmak amacıyla önceki yıllardan bir hamur daha yumuşak bir seçim yaparak C3, C4 ve C5 bileşiklerini getirmeyi tercih etti.

Cuma günü sürücüler ufalanma olduğunu bildirirken, Nico Hulkenberg C5'in (yumuşak hamur) "yarış bileşiği olmadığını" belirtti.

Russell, tek pit stop'un artık net seçim olmayacağına inanıyor. Mercedes sürücüsü, "Bence bu yıl daha yumuşak lastiklerle yarışta zor olacak." 

"Bence önceki yıllarda tek pit stop kolaydı, görünüşe göre artık öyle olmayacak. Zordu, kesinlikle zordu. Tüm araçlar için çok fazla ufalanma vardı."

"Genellikle Melbourne'de sıralama çok önemlidir. Ancak Pirelli bu yıl farklı seçim yapmış."

"Geçen hafta [Cidde'de] muhtemelen fazla muhafazakârdık ve bir adım daha yumuşak hamur kullanabilirdik. Bu hafta bu olmuş." dedi.

George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Alpine'den Esteban Ocon, Melbourne lastik seçiminin daha fazla stratejik çeşitlilik yaratacağı konusunda hemfikir.

Fransız pilot, "Geçen yıla kıyasla bu yeni yumuşak hamurları test etmek ilginçti. Bence doğru yönde ilerliyor."

"Bu yönüyle daha ilginç bir yarış olmalı çünkü çok düşük bozunma oranına sahip bir pist, bu yüzden genel olarak daha ilginç stratejiler oluşturabilir. Geçen yıl tüm yarışı tek lastikle tamamlayabiliyorduk, dolayısıyla bu yıl durum biraz daha farklı olacak." dedi.

Pirelli'nin baş mühendisi Simone Berra, şirketin Melbourne'de strateji seçimini renklendirmek istediğini doğruladı.

İtalyan mühendis, "Açıkçası, en başından beri ufalanmanın burada ana faktör olacağını biliyorduk. Son yıllarda zaten bir faktördü, C2 daha yumuşak olanlara kıyasla en dirençli bileşikti."

"Ancak stratejiler açısından farklı sonuçlar elde etmek istedik. Geçmişte C3, C2'nin en iyi strateji olduğu oldukça açıktı, tek pit stop, herkes için açık ve lastik kararı açısından oldukça sıkıcıydı."

"Bu yıl durum biraz farklı gibi görünüyor. Lastik yönetiminin geçmiş yıllara kıyasla bir fark yaratacağı açık. Bugün serbest antrenmanlarda da bunu gördük."

"Yani temel olarak, takımlar sert bileşeni kullanmadılar, yarış için sert bileşeni kullanmayı tercih ediyorlar. Çünkü ufalanma açısından en dirençli olanı bu lastikleri yarış için kullanmak istiyorlar." dedi.

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