Pirelli: “Farkı yaratan şey geçiş lastiğiydi”

Sıralama turlarında yağmurun olması, sürücülerin hepsinin pazar günkü yarışa istedikleri lastikle başlama şansı tanıdı.

Yedi sürücü sert hamurla yarışa başlarken, on üç sürücü orta hamurla start aldı. Ancak bazıları ufalanma sorunu yaşadı.

Fernando Alonso, Sergio Perez ve Antonio Giovinazzi yarışa sert hamurla başladı ve orta hamura geçmeden önce 36 tur attı. Lando Norris ise sert hamura geçmeden önce yumuşak hamurla 28 tur sürüş yaptı.

Ancak yarışın kaderini belirleyen şey, yarışın sonlarında başlayan yağmurla beraber geçiş lastiklerine geçiş zamanlaması oldu.

Pite nispeten erken giren sürücüler, geç girenlere göre daha avantajlı oldu.

Isola, “Sıralama turlarındaki ıslak koşullardan sonra yarışın sonlarında da yağmur geldi ve yarışın kaderini bu belirledi.”

“O ana kadar sürücüler, kuru zeminde istedikleri lastikle yarışa başladılar ve kullanılmamış lastikleriyle sürüş yaptılar.”

“Yağmurla beraber pistin sıfırlanması, yarışın başlarında kaymalara sebep oldu, ancak sürücüler bunun üstesinden kısa sürede geldi.”

“Sert hamurun aşınmaya karşı direnci, 35 turdan uzun bölümlere uygundu. Orta hamurda ise Lando Norris 28 tur attı.”

“Sonuç olarak, fark yaratan şey geçiş lastiğiydi. Takımlar ıslak şartlardaki sıralama turlarındaki tecrübelerini kullanarak, yarışın sonunda bundan maksimum performansı elde edebildiler.” dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images