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Formula 1 / Son dakika

Pirelli, F1'i yeniden başlatma planlarında oluşan karmaşıklığı açıkladı

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Pirelli, F1'i yeniden başlatma planlarında oluşan karmaşıklığı açıkladı
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Jonathan Noble
Çeviren: Efe Kahya, Editör
13 May 2020 14:05

Pirelli'nin Formula 1 ve motor sporları patronu Mario Isola, Grand Prix'lerin Temmuz ayında yeniden başlaması durumunda, şirketinin önünde yatan karmaşık zorluklardan bahsetti, ancak bu zorlukların sporun geri dönmesini zorlaştıracak olan engeller olarak görmüyor.

Motorsport.com'a konuşan Isola, Pirelli'nin sıkıştırılmış bir takvime yanıt olarak lastik üretimini artırmanın da zor görevler arasında olduğunu söyledi. Bu zor görevlerden bir diğer ise etkinliklerde, kendi personeli ve F1 takımlarında çalışan personeller arasındaki virüs bulaşma riskini en aza indirecek çözümler bulmak olduğunu belirtti. 

Isola "Lastikleri tedarik edebileceğimizden %100 emin olmalıyız, aksi takdirde etkinlik düzenlenemez." dedi.

Isola, sezonun erken dönem yarışlarının iptal edilmesi ile beraber Pirelli'nin ilk yarışlarda kullanılabilecek bir lastik stoğunun bulunduğunu, ancak yeni takvim yayınlandıktan sonra 35.000 tane lastiğin hızlı bir şekilde üretilmesi gerektiğini söyledi.

Pirelli'nin ihtiyaç duyulan şeyleri teslim etmesine yardımcı olma çabasının bir parçası olarak, F1'in takımlara son yıllarda olduğu gibi yarışlar için çeşitli seçenekler sunmaktan uzaklaşması muhtemel.

"Bir esneklik yaklaşımı ile çalışmaya çalışıyoruz. Mevcut yönetmelik Avrupa yarışlarında kullanılacak lastikler için sekiz hafta, denizaşırı yarışlar için ise 14 hafta öncesinde lastikleri önceden bildirmemiz gerektiğini söylüyor. Bu özel durumda ise bu geçerli değil."

"Bu yüzden Bahreyn, Vietnam'a gönderilen tüm lastikleri geri kazandık ve Çin'e giden lastikleri durdurabildik. Bunun üzerine, birkaç etkinlik için üretime başladık. Bu yüzden anında kullanıma hazır bir lastik stoğumuz var."

"Didcot'taki stoklarımızda bazı lastikler var ve Romanya'daki fabrikamızda stoklarımızda bazı lastikler var. Takvimi aldıktan sonra, sadece lastikleri ve insanları etkinliklere getirmek için kamyonları organize etmemiz gerekiyor. Avrupa yarışları için ekipman biraz daha az karmaşık çünkü konteyner değil kamyon kullanıyoruz."

 

"Ama sadece ilk yarışta veya ilk birkaç yarışı değil, sezonun geri kalanını da sağlayabildiğimizden emin olmak için daha uzun bir süre boyunca olanları görmeye ihtiyacımız var."

"Sezonun ilk bölümünü Avrupa'da yaparsak ve çok kısa bir sürede Asya ve Amerika'ya taşınırsak, üretim için oldukça yoğun bir dönem olacağı anlamına gelir."

"Muhtemelen birkaç ay içinde yaklaşık 35.000 lastik bölgesinde bir şeyler üretmemiz gerekiyor. Bir yıl içinde değil. Üretim üzerindeki etkisini hayal edebilirsiniz. Bu oldukça büyük."

"Ekiplerle görüşüyoruz. Ve şunu söylemeliyim ki, çok kısa bir sürede tedarik etmeye hazır olmak için standart tahsis veya bu konuda biraz esneklik gibi mantıklı çözümler bulmak için oldukça esnekler. ."

Yarış devam ettikten sonra Isola, pazarlama ve iletişim personelini azaltmanın ötesinde, şirketinin hala normal miktarda lastik tesisatçısı, mühendis ve teknisyenini yarışlara göndermesi gerektiğini düşünüyor - ki bu da toplam 45 kişi ediyor.

Bununla birlikte, çalışma alanının dikkatli bir şekilde planlanması ve vardiyalı çalışma, personelin birbirine çok yakın yerleştirilmesinin tehlikelerini en aza indirecek ve sosyal mesafeye hala saygı gösterilmesini sağlayacaktır.

F1'in ekiplerin etkinliklerde kendi 'balonlarında' kalmasını planlamasıyla Isola, hala çözülmesi gereken bir şeyin, tüm takımlar ile çalışan şirketlerin nasıl bir şekilde güvenli olarak çalışabileceğini sorguladı.

"Formula 1'in, ekipler arasındaki temasları önlemek için ekipleri bir 'baloncuk' olarak tutma planını biliyorum. Sorun şu ki, biz her yerdeyiz."

"Pirelli her garajda en az bir mühendis ile bulunuyor ve bunu daha önce dile getirmiştik. İsteklerimizden bir tanesi, ekiple temastan kaçınmak için garajda sadece Pirelli mühendisi, lastikler ve Pirelli teknisyeni için bir alan ayırmanın mümkün olup olmadığıydı."

"Ayrıca ekipler içindeki toplantılara nasıl katılacağımızı da anlamalıyız. Örneğin video konferans yoluyla bunu yapabilirlerse tercih ederim, çünkü sorun Pirelli'de testi pozitif olan herhangi birimiz varsa, o zaman risk 10 takımın içinde olacaktır veya padokun her yerinde.

"Bu sadece Pirelli'yi etkileyen bir sorun değil, tüm ekiplerle temas halinde olan tüm şirketleri ve dernekleri etkiliyor. FIA'yı düşünebilirsiniz: FIA'nın tüm ekiplerle bağı var. Örneğin farklı tedarikçiler, farklı kask markaları ile temasları var veya fren veya birden fazla ekip tarafından kullanılabilen başka şirketler ile. Bu nedenle padokun içinde bu tür bir işe sahip olan tüm herkes için özel prosedürlere ve protokollere de ihtiyacımız var."

Pirelli, F1 takımlarında uygulanan mevcut fabrika kapanmalarının kapsamına girmediği için Isola, şu anda 2022 için gelen 18 inç lastikler üzerinde geliştirme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

"Açıkçası herhangi bir açık hava testi yapamayız. Ancak geçen haftaki faaliyetlerimize iç mekan testleriyle başladık" dedi.

"Ekipler gibi kapatmaya uymak zorunda değiliz, bu yüzden çalışıyoruz ve önümüzdeki yıl yola çıkmadan önce iç mekandaki tesislerimizde test etmek için bazı analizler veya bazı prototipler yapabiliriz."

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Editör James Allen

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