Pirelli, F1'de devam etmek istiyor

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2011'de Bridgestone'un ayrılığının ardından tek lastik tedarikçisi konumuna gelen Pirelli, Goodyear'in ardından F1 tarihinin en çok yarış kazanan tedarikçisi.

İtalyan üreticinin F1 ile sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor, fakat sözleşme bittikten sonra atılacak adımlar henüz belirsiz.

Pirelli F1 sorumlusu Mario Isola, 2025 ve sonrası için lastik tedarikçilerinin ihaleye çıkacağını doğruladı.

GPFans'ın haberine göre Isola, "Son karar bizim elimizde değil, ancak genel olarak Formula 1'de olmaktan memnunuz ve devam etmek istiyoruz."

"2024'e kadar sözleşmemiz vardı, ancak bu sözleşme bir ihale sürecine bağlı ve durumu Formula 1 ile birlikte nasıl yöneteceğine karar vermek FIA'ya kalmış." dedi.

Sistemin nasıl çalıştığını anlatan Isola, “İhale muhtemelen gelecek yılın ortasında yapılacak, çünkü süreç geçmişte yaşadığımızın aynısı."

“Bu, önümüzdeki yılın sonunda, ihaleyi kazanana 2025'e sezonuna hazırlanması için bir yıl süre verileceği anlamına geliyor."

Esteban Ocon, Alpine F1 Team, Pirelli Test Imola Fotoğraf: Alpine

"Formula 1 ile sporun geleceğini tartışmayı umuyoruz. Çok şey olup bitiyor, bu konuda daha detaylı konuşmamız gerekiyor."

“Ama sonuç olarak son karar verilecek tekliflere, ihalede yer alan niteliklere ve unsurlara bağlı.” dedi.

Pirelli şimdiden 2023 lastikleri için veri toplamaya başladı. Salı günü Imola'da gerçekleştirilen lastik testinde Alpine pilotu Esteban Ocon, Alfa Romeo pilotu Guanyu Zhou, test pilotu Robert Kubica ve AlphaTauri pilotları Pierre Gasly ile Yuki Tsunoda yer aldılar. Günün en çok tur tamamlayan ismi 124 tur ile Esteban Ocon oldu.

Imola'da Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz'ın da piste çıkması planlanıyordu, ancak takım piste çıkmalarını engelleyen bir sıkıntı yaşadı.

Sonraki lastik testi 24 Haziran'da Mugello'da yapılacak, bu testte diğer altı takımın yer alması bekleniyor.