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Formula 1 Macaristan GP

Pirelli, F1 takvimine yeni eklenen Madring pistine kullanılacak lastikleri açıkladı

İlk kez düzenlenecek İspanya GP öncesinde resmi lastik tedarikçisi Pirelli kararlarını açıkladı.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Madring

Madring

Fotoğraf: Filip Cleeren

Formula 1’in uzun zamandır merakla beklenen yeni yarışı İspanya Grand Prix’si, eylül ortasında başkent Madrid sokaklarında ilk kez düzenlenecek. Yaklaşık iki buçuk yıl önce takvime ekleneceği duyurulan Madring pisti, sokak bölümleri ve özel inşa edilen kısımlarıyla F1 takviminin en taze durağı olmaya hazırlanıyor.

Madring’in piste eklendiği günden beri elinde geçmişe dönük veri bulunmayan Pirelli için lastik seçenekleri büyük bir soru işareti taşıyor. Keskin ve yavaş virajların yanı sıra sert frenleme bölgeleri de bulunduran Madrid pistinde yeni asfaltın getirdiği yüksek aşınma oranlarını da dikkate alan İtalyan üretici, işi şansa bırakmayarak temkinli bir karar aldı.

Madring

Madring

Fotoğraf: Madrid Grand Prix

Takımlara geniş bir strateji yelpazesi sunmayı ve aşırı ısınmanın önüne geçmeyi hedefleyen Pirelli, Madrid yarışı için C2 (Sert), C3 (Orta) ve C4 (Yumuşak) lastikleri tahsis etti.

Pirelli’nin yaptığı resmî açıklamada kararın gerekçeleri şu sözlerle aktarıldı: "Madring üzerinde yaptığımız analizler, lastiklere binen yüklerin Silverstone ve Spa-Francorchamps gibi yüksek hızlı ve zorlayıcı pistlerle benzer seviyelerde olduğunu gösteriyor.”

“Bu doğrultuda orta lastik serisini seçmemizdeki amaç, pistin karakteristiğini göz önünde bulundurarak takımları iki pit stop stratejisine teşvik etmek. Bir diğer nedeniyse özellikle yüksek sıcaklıklar altında en yumuşak lastiğin yaşayabileceği aşırı ısınma riskini en aza indirmektir."

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