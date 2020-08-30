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Formula 1 / Belçika GP / Son dakika

Pirelli, F1 sürücülerinin fikirlerini önemsemediği iddialarını yalanladı

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Pirelli, F1 sürücülerinin fikirlerini önemsemediği iddialarını yalanladı
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Çeviren: Efe Kahya, Editör

Pirelli'nin Formula 1 patronu Mario Isola, İtalyan şirketin gelecekte kullanacağı lastikler konusunda sürücülerin fikirlerini dinlemediği iddialarını yalanladı.

Lewis Hamilton, Pirelli'nin mevcut lastiklerinin FIA'nın teklif mektubunda yazdığı gereksinimleri karşılamadığını, pilotların lastiklerde sözünün dinlenmediğini söylemişti.

Hamilton ayrıca, Pirelli'nin 2022'de kullanılacak 18 inç lastiklerdeki felsefesini değiştirmesini istedi.

Hamilton, geçen sene Paris'te gerçekleştirilen bir toplantıya GPDA adına katılmıştı. O toplantıda lastikler de görüşüldü ve Hamilton, pilotların lastikler hakkındaki görüşlerinin daha fazla dinlenmesi gerektiğini vurguladı.

Hamilton'ın eleştirileri karşısında Isola, "Biz pilotları dinliyoruz. Pilotları dinlemediğimiz konusunda bir mesaj vermek istemiyorum çünkü pilotların müsait olduğu her an biz de müsait oluyoruz. Ben sadece Pirelli adına değil, aynı zamanda FIA adına da konuşuyorum."

"Lewis'in istediği şeyleri takip etmekten çok mutlu olurum ancak öncelikle bunun kağıt üzerinde yazılması gerekiyor. Sonrasında bunun için ödünler verebiliriz."

"Aynı anda % 100 yol tutuşu, % 100 istikrar ve hiç aşınmanın olmadığı bir çözüm üretemeyiz." dedi.

 

Isola, FIA'nın teklif mektubunda yazılanlar arasında, özellikle birden fazla pit stop sayısına ulaşabilmek için doğru dengeyi bulmaları gerektiğini vurguladı.

Isola, "İlk olarak 2021 için geçerli olan ancak 2022'ye ertelenmiş 18 inç lastikler için gönderilen hedef mektubu hakkında çok fazla görüşme oldu."

"Hedef mektubunun birden çok versiyonu var. Kaç tane olduğunu hayal edemezsiniz çünkü her görüşmede yeni bir şeyler yazıldı. Pilotlar bu görüşmelere dahil oldular."

"Hedef mektubunun en son versiyonunda, hedefleri listelemek için yeniden değerlendirmeye karar verdik ve pilotların söylediklerine öncelik verdik. Aşırı ısınmayı ve aşınmayı azaltacak şeylere öncelik verdik."

"Bu konuda çok fazla görüşme oldu çünkü lastik aşınmasını azaltırsanız, birden fazla pit stop yapmanın bir nedeni olmaz. Lastik aşınmıyorsa, neden birden fazla pit stop yaparak zaman ve pist üstü pozisyonu kaybetmek zorunda kalırsınız?"

"Yani bu konuları, belli bir mesafenin ardından hızlı bir şekilde aşınan lastikleri görüştük. Hedef mektubunda çok fazla madde vardı. Hepsine aynı anda ulaşmak çok zordu."

"Çok fazla yol tutuşuna sahip lastiklerle çok fazla istikrara sahip olmak gerçekten zor. Çok fazla yol tutuşuna sahipseniz, aşınma seviyesi de yüksek olur. Bu sıralama lastiği oluyor."

"Pilotların yol tutuşu istediklerini, ideal lastikleri istediklerini biliyorum. Biz de bu yönde çabalıyoruz ve 2022 için bunu planlıyoruz. Ancak 2021 için daha önce de söylediğim gibi bunu başarmak zor çünkü ürünü eski haline döndürme seçeneğimiz yok. Bu yüzden 2022'ye odaklanacağız." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Belçika GP
Editör Adam Cooper

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